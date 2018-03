Delpo dijo que será más selectivo en los torneos

31/03/2018 -

Juan Del Potro destacó su actuación en el Masters 1000 de Miami, EE.UU., tras caer ayer en una de las semifinales frente al local John Isner por 6/1 y 7/6 (7/2). "Hice un gran esfuerzo en esta gira, donde gané muchos partidos y conseguí resultados espectaculares. Perder en una semi de un Masters es muy bueno, pero parece que si no gano cada torneo que juego no sirve. Ahora voy a ser más selectivo con los torneos. Es tiempo de cuidar la salud, porque mi cuerpo me lo pide", agregó.

El tandilense, de 29 años, confirmó su presencia en Estoril, Portugal, y en los Masters 1000 de Madrid, España, y Roma, Italia, en la antesala de Roland Garros, Francia, el segundo Grand Slam de la temporada. "Voy a descansar y cuando esté preparado saldré a la cancha otra vez. El ranking no es mi objetivo", puntualizó.

En tal sentido, Del Potro explicó que justamente eso es "lo que viene haciendo en los últimos años. Salvo la gira del 2017 porque estaba en la pelea por entrar al torneo de Maestros", aclaró. "Hoy, por ayer, no tuve un buen arranque (6/1 en 26 minutos). Y con Isner, que jugó muy bien, cada punto. Yo no estuve en mi día y él sí en el suyo", finalizó.