"En la cárcel le dije a José López que diga de dónde sacó la plata"

31/03/2018 -

El ex secretario Legal y Técnico de Cristina Fernández, Carlos Zannini, reveló en una entrevista que durante su paso por el Penal de Ezeiza se cruzó con José López, el ex secretario de Obras Públicas, y le preguntó de dónde había sacado el dinero que tenía guardado en un convento de General Rodríguez.

"No lo voy a defender a López. Yo me crucé con él y le dije que lo mejor que podía hacer es decir quién le dio la plata porque tengo la seguridad de que no fue ningún miembro del anterior gobierno", expresó Zannini, en alusión a los bolsos con 9 millones de dólares por los que fue detenido la mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

"Yo estoy en contra de la corrupción, no quiero gobiernos corruptos, busco que se maneje la plata con más limpieza. Quiero eso, lo que no quiere decir que me oponga a que se investigue hasta el último de los funcionarios de nuestro gobierno", advirtió el ex funcionario.

Y volvió a poner el ejemplo de José López: "Cada vez que alguien cae preso sin necesidad, le vuelven a poner el casco para volver al caso López. Condenó a López, pero no condenen a un gobierno", señaló Zannini.