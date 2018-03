Talleres va a La Bombonera con equipo confirmado

31/03/2018 -

El director técnico de Talleres de Córdoba, Frank Darío Kudelka, probó ayer el equipo titular que jugará el domingo ante Boca en La Bombonera, juego que enfrentará al primero y segundo de la Superliga, y no tendrá en el plantel al experimentado defensor Javier Gandolfi, quien no se recuperó completamente de un microdesgarro.

La confirmación de la aparición como titular del correntino Aldo Araujo por primera vez en el certamen es la novedad de un equipo que no mantiene la base de las últimas fechas, con un esquema 4-3-3.

Araujo ingresará por el juvenil Cristian Ojeda en la ofensiva, sector del conjunto "albiazul" que también contará con el ingreso del uruguayo Junior Arias en lugar del suspendido Santiago Silva, quien se fue expulsado en el triunfo del último partido ante Defensa y Justicia, 1 a 0.

Otro que no estará presente en La Bombonera es el delantero Matías Pisano, por un esguince que sufrió en su tobillo derecho esta semana, aunque el ex Independiente no había sido titular en el juego ante el "Halcón" de Florencio Varela.

Por otra parte, el volante ofensivo Juan Ramírez, que prendió la luz de alarma el miércoles por una dolencia muscular y salió antes de la práctica, no sufre inconvenientes mayores y estará desde el inicio.

De esta manera, los once elegidos por Kudelka para el encuentro del domingo serán Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Aldo Araujo, Junior Arias y Joao Rojas.

El plantel de la ‘T’’, que viajará esta tarde a Buenos Aires a la espera del juego ante Boca, se completa con Mauricio Caranta, Marcos Maciel, Nahuel Tenaglia, Marcelo Medina, Nicolás Giménez, Mauro Ortiz, Cristian Ojeda, Nahuel Soñora y Marcelo Torres.