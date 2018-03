Ábila o Bou y Mas o Fabra, las dudas de Guillermo

Fotos DUDAS. Guillermo Barros Schelotto mantiene muchas dudas en el armado del equipo que jugará ante Talleres.

31/03/2018 -

Las presencias de los delanteros Ramón Ábila o Gustavo Bou y de los laterales izquierdos Emmanuel Mas o el colombiano Frank Fabra, son las dudas que tiene el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, para recibir mañana a las 17.45 a Talleres de Córdoba, por la 21ª fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Lo que sí es un hecho es que el mediocampista ofensivo Emanuel Reynoso reemplazará al lesionado Carlos Tévez, con lo que dejará el esquema táctico 4-3-3 por el 4-3-1-2.

Todo hacía suponer que Ábila y Fabra jugarían desde el comienzo, pero los rendimientos de Bou (jugó algunos minutos) y Mas frente a Atlético Tucumán (en el 1-1 válido por la 20ª jornada), sumado a lo que mostraron en las prácticas (la de ayer fue la 18ª cerrada a la prensa) generaron dudas en el mellizo Guillermo.

Ramón Ábila trabajó diferenciado el martes, el miércoles ambos lo hicieron a la par del grupo, pero Bou hizo cuatro goles en el reducido, y ahí surgieron los interrogantes.

En el lateral Mas le sacó ventaja a Fabra, porque el colombiano recién hoy se reintegró a los entrenamientos tras estar de gira con su seleccionado.

Las prácticas del jueves y ayer (donde no paró equipos) no despejaron las dudas y entonces en el entrenamiento de hoy, donde se trabajará en la pelota parada, el mellizo confirmará a los once para defender la punta.

En consecuencia Boca, líder de la Superliga con 47 puntos, recibirá a Talleres, escolta con 41 unidades, con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Mas o Fabra; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Reynoso; Cristian Pavón y Ábila o Bou.

La lista de concentrados se completa con Guillermo Sara, Santiago Vergini, Julio Buffarini, Gonzalo Maroni, Agustín Almendra, Oscar "Junior" Benítez y Cristian Espinoza.

Las presencias de Pablo Pérez, Pavón, el uruguayo Nández y el colombiano Barrios están garantizadas, ya que todos regresaron sin lesiones de la gira que realizaron con sus respectivos lesionados.