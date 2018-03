Un convulsionado Independiente recibe a Atlético Tucumán

Fotos OBJETIVO. El equipo de Ariel Holan tratará de volver al triunfo.

31/03/2018 -

Independiente recibirá hoy a Atlético Tucumán en uno de los cinco partidos en la continuidad de la vigésimo primera fecha de la Superliga en el cual buscará volver al triunfo en medio del escándalo que se desató en la entidad de Avellaneda por los casos de abusos a menores de la pensión.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Fernando Echenique e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Los otros cotejos de la jornada abarca a Newell’s vs, Tigre (13.15); Vélez Sarsfield vs. Estudiantes (13.15); Gimnasia y Esgrima vs. Argentinos Juniors (15.30) y Unión de Santa Fe vs. San Martín de San Juan (17.45), respectivamente.

En Independiente el clima no es el mejor luego de que salieron a la luz varios casos de abusos por los que ya declararon en Cámara Gesell los 57 jóvenes que viven en la pensión del club.

Por la causa hay hasta el momento seis detenidos.

En cuanto a lo futbolístico, viene de igualar con Tigre 1 a 1 como visitante y la buena noticia para el entrenador Ariel Holan es que podrá contar con Martín Benítez y Fernando Gaibor, quienes se recuperaron de sus lesiones.

El técnico no confirmó el equipo que pondrá ante Atlético Tucumán ya que evaluará a Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Martín Campaña, quienes participaron de la fecha Fifa con las selecciones de la Argentina y Uruguay, respectivamente.

Atlético Tucumán viene de empatar como local ante Boca 1 a 1 y el entrenador Ricardo Zielinski recurrirá a Mauro Osores para formar la dupla central de la defensa junto con Rafael García.

Teniendo en cuenta que Andrés Lamas está lesionado, Osores reemplazará a Yonathan Cabral y también podría ser de la partida el próximo miércoles 4 de abril en Uruguay donde el conjunto tucumano se medirá ante Peñarol por la segunda fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores.