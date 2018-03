"Es necesario establecer quién contagió a la bebé para frenar un brote"

Fotos INMUNIZACIÓN. A chicos de un año se les aplica la vacuna triple viral, que protege de sarampión, paperas y rubéola.

El médico pediatra Carlos Carabajal dijo que, al tratarse de una población bien vacunada como la de nuestro país, es importante establecer quién contagió a la bebé de sarampión para que se puede evitar un brote, al tiempo que aconsejó a los padres cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, que incluye la triple viral, que protege del sarampión, la papera y la rubéola.

Al mismo tiempo, sostuvo que, en el caso de que se presentara un brote de la enfermedad, las autoridades sanitarias podrían determinar que la vacuna se aplique antes del año.

"El bebé que tiene sarampión tiene ocho meses, o sea que no está vacunado, lo importante es saber quién le contagió, si alguna persona que vino de afuera, porque aquí en el país están todos los chicos bien vacunados, está controlado, tanto que hace 18 años que no hay sarampión. Lo que va a ocurrir si aparecen otros casos, las autoridades tendrán que tomar alguna decisión respecto de hacer una vacunación a niños menores de un año, porque ahora se vacuna normalmente al año de edad, o sea que para chicos menores no hay vacuna, por eso, cuando aparecen brotes, las autoridades pueden tomar la decisión de vacunar antes del año, a los 8 o 9 meses", dijo.

Recordó que hay muchos países que han dejado de vacunar, "porque tienen una mala interpretación y piensan que ya no hay sarampión, pero hoy se moviliza mucho la gente, incluso los menores, y cuando en Europa y en Sudamérica hay sarampión, en la Argentina no se estaban viendo casos porque es una población muy bien vacunada. La vacuna sigue en el calendario anual, se la aplica al año y se la vuelve a colocar al ingreso escolar, va en la triple viral que es obligatoria. La población argentina está muy bien vacunada, pero hay riesgo de que venga gente de otros lados y contagien a niños que están fuera de la cobertura, que son menores de un año".