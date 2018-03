La Policía Comunitaria realiza concientización para mayor seguridad durante Semana Santa

31/03/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En el marco de una campaña de concientización turística Semana Santa "Disfrute feliz y seguro" en Las Termas de Río Hondo, la delegación de la Policía Comunitaria se encuentra desarrollando durante el fin de semana largo tareas de difusión y concientización en materia de seguridad para los turistas que visitan el destino en esta fecha.

En ese sentido, personal de la Comunitaria se encuentra recorriendo diferentes lugares del micro y macrocentro, entregando folletería a los visitantes con importantes recomendaciones como: no cambie dinero en la calle, utilice entidades bancarias; se recomienda tener cuidado con las carteras o bolsos en los bares, restaurantes, no dejarlas descuidadas en las sillas; si utiliza algún vehículo, no deje ningún objeto de valor.

Otras como respete las normas de tránsito, nos ayuda a salvar vidas y también la suya; cuando necesite protección, información, haga contacto con la comisaría más cercana a través de los siguientes números telefónicos: Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6 (03858) 422 204, Sala Central (0385) 155 986 866 (Claro), Seccional 50 421995 y la Subcomisaría de Villa Balnearia (0385) 155 986 854.