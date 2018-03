Arranca la temporada de un campeonato que promete y en el Sur también habrá actividad

31/03/2018 -

Se pondrá en marcha el primer torneo de profesionales, en el predio de jugadores libres. Los horarios de los partidos serán los de las 14, 16, 17.40 y en caso de haber un cuarto turno, el horario será el de las 19.

El programa: Cancha Nº1. Ciudad Satélite vs. Brima; Valencia vs. Pucará FC; Lex DR vs. Norcen y La San Juan vs. Fútbol y Amistad. Cancha Nº2: Semillería Rossi vs. Bastianos FC; Ab. Topos vs. Cristal y Kinesiólogos vs. Prof. Montero Sport.

Cancha Nº3. La 25 FC vs. Coesa; Met. Dorrego vs. AESYA y R. Carrilo vs. José Ignacio.

Cancha Nº4. La Esquina vs. Deport; Dep. JJ vs. La Reserva y Chicago vs. Chelsea.

Cancha Nº2 Potrerito, Ab. Cuervos vs. La Pachanga; Napoli vs. La Estafeta y Abogados Cat vs. La 59. Cancha Contadores. Intocables vs. Hampones y Contadores Jrs. vs. La Gloriosa.

Liga Fan, en El Potrerito:

Cancha 1. Napoli Black vs. Atlas; Malaga vs. Mza 6 y Sacachispas vs. Shunko. Cancha 3.

Racing vs. Rhogar y La Andes vs. S23.

Cancha 4. Mailín vs. Maco FC; Telefónicos vs. Quilmes y Pel. Nano vs. 22 y Media.

Cancha 5. Newbery vs. Villa las Delicias; Messina vs. Cacheteao y Niupi vs. Los Coyotes.

Cancha 6. Bº Juramento vs. Necochea y Bayer Munich vs. La Alvarado Stone. Cancha 7. Colón Gomas vs. Club 10; F. de Victoria vs. Villa Alem y Warriors vs. Tiendas Tukys. Cancha 8. All Boys vs. Los Pibes de la 11; Real Madrid vs. Los Potreros y JP del 7C vs. El Puente.