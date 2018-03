Otro capítulo con duelos interesantes

Fotos CHOQUES. La Liga Bandeña será una de las atracciones para hoy.

C34, en 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Transporte Yamila (16). En El Cruce, El Cruce- Villa Unión (14.45); Villa Nueva vs. Taller Tévez (16.15) y Hual Club vs. Coronel Lugones (17.45). En San Fernando, F. Ovejero vs. D. M. Belgrano (16). En Belgrano, Belgrano vs. Los Cardones (16). En Pablito, Pablito vs. Fenix (16). En Quilmes, Quilmes vs. Real Avenida (16). En Irma FC, Irma FC vs. A. del Norte (16).

En Las Palmas, Las Palmas vs. B. C. Argentino (16). En Tap. Acuña, B. Salido vs. El Rincón FC (17.30). En 12 de Octubre, 123 de Octubre vs. La 23 (16). En Bº Independencia, Independencia vs. Paraíso (17.30). En Coronel Lugones, Argentinos del Sur vs. River (17.30).

En Amutesa, D. Dany vs. La Higuera (16). En 1º de Mayo, IV Centenario FC vs. D. Alem (16). En San Juan, San Juan vs. Nueva Esperanza (17.30). En V. Suaya, V. Suaya vs. Alto Verde (16).

C40, en Palermo, Palermo vs. A. del Norte (16). En Central Norte, B. Central Argentino vs. River Plate (17.30). En 12 de Octubre, 12 de Octubre vs. 25 de Mayo (16). En A. Paraíso, D Manuel Belgrano vs. Las Palomas (16). En Río Dulce, Los Simpson vs. Independencia B (16). Eb Coronel Lugones, C. Lugones vs. Chacarita (16). En Produnoa 1, Besares vs. A. Verde (16). En D. Vilmer, El Polear- S. Javier (16).

En San Lorenzo, Def Los Lagos vs. Independencia (16). En Villa Suaya, Villa Suaya vs. Zahuy FC (17.30). En Belgrano, Belgrano vs. Central Norte (17.30). En C. Norte, Central Norte B vs. Los Cardones (16). En San Lorenzo, Soler FC vs. Produnoa (17.30). En D. Alem, Dep Alem vs. B. Gorrini (17.30). En Hual, Hual C. -V. Unión (16).

C45, en A. Paraíso, Dep Manuel Belgrano vs. Dep Walter (17.30). En Produnoa Dos, Diablos Rojos vs. Río Dulce (16) y Souem vs. Dep Alem (17.30). En Produnoa Uno, La Fraternidad vs. Italiano (17.30). En 9 de Julio, Def 9 de Julio vs. Coronel Lugones (17.30). En Hual Club, Hual Club vs. Independencia (17.30). En A. del Norte, Argentinos del Norte vs. Hual Club B (16).

En Media Flor, Besares vs. Platense (16). En San Isidro, San Isidro vs. San Juan (17.30). En Paraíso, Paraíso vs. Chacarita (17.30). En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Los Lagos (17.30).

C50, a las 16 en Hual Club: San Andrés vs. El Paraíso. A las 17.30 en cancha de Las Palmas: San Juan vs. Las Palmas. En Río Dulce: Irma FC vs. Río Dulce. En Argentinos de Norte: El Cruce vs. Argentinos de Norte. En Amigos Bandeños: Güemes vs. De Pablo. En Def. Pompeya: Soler vs. Rentas. En Sarmiento: Cable Express vs. Parque Municipal. En CS. Avenida: Aristóbulo del Valle vs. Avenida. En Villa Raquel: Credenciales Noa vs. El Tabique. En Kiosko Isa: San Isidro B vs. San Fernando. En El Polear: Quilmes vs. El Polear. En Agua y Energía: Indep. De Media Flor vs Amutesa. En Irma FC B: Villa Suaya vs. Irma FC. En Unión Obrera: San Isidro vs. El Porvenir. En Unión Obrera: Hual Club B vs. Aristóbulo del Valle.

C20, 14.45, en C. Norte: C. Norte vs. Dep. Dani. En Río Dulce: River Plate vs. Río Dulce. En Argentinos de Norte: Dos Leones vs. Argentinos del Norte. En 25 de Mayo: Río Dulce B. vs. 1 de Mayo. En Las Palmas: B. Independencia- Las Palmas. En Belgrano: Villa Suaya- Belgrano. A las 15 en V. Inés: Soler vs. V. Inés. A las 16, en B. Salido: Produnoa vs. Tapizados Acuña. En Los Simios: Irma vs. Los Simios. En La Granja: D. Pompeya vs. La Granja. En Matadero: Alianza vs. Matadero. En D. Alem: Laprida vs. Dep. Alem.