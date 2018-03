La quinta fecha se pone en juego en la C40 y C50

31/03/2018 -

La Liga Santiagueña programó para hoy la quinta fecha del Torneo Apertura. Se jugará en el nuevo horario de las 16 horas (con 30 de tolerancia) para los primeros partidos:

La cartelera: en Estrella Roja 1, B. 1º de Mayo vs. Los Herederos y Cristian FC vs. Cuarto Pasaje (50). En San Luis: San Luis vs. C. A. Luján y San Luis vs. Carnes Marito (50). En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Unión. En Estrella Roja 2, Cristian FC vs. Los Fugitivos y Estrella Roja vs. Santa Lucía (50).

En Triángulo Rojo, Loma FC vs. Taller Carlos Issi y Triángulo Rojo vs. Cerrajeria Jose Luis (50). En Contreras, Profe Karen vs. J. F.Neumáticos y C. Unidos vs. Despensa Nico (50). En Santa Rita, Cadetería Alsina vs. Club Piedritas y Santa Rita vs. Dos de Abril (50). En Los Poros, Los Poros vs. Triángulo Rojo y Unión For Ever vs. Pablo VI (50). En G. Judicial, G. Judicial vs. Carn Daniela (50).