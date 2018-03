Distribuidora Banda festejó en los penales

31/03/2018 -

Se disputó la final del la Súper Liga Bandeña. El mejor del Apertura (Distribuidora Banda) se enfrentó ante el campeón del Clausura (Club San Fernando). Y fue Distribuidora Banda el que se impuso en los penales por 5 a 4, tras la igualdad 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Segunda fecha del Apertura: En Chacarita del Sud: Distribuidora Banda vs. Solo Moto y Chacarita del Sud vs. Chero. Cancha Club San Fernando, Calle 1 F.C vs. La 23 F.C y Club San Fernando Vs. Atletico FC. En Calle 2, Calle 2 FC vs. Villa Rosita y San Fernando FC vs. F. Ovejero. En Banfield, San Javier FC vs. El Cruce FC y Def. FC vs. Transporte Yamila. En CS Avenida, Avenida B vs. Kiosco de Pringles y Sao Pablo F.C vs. Real Villa Griselda. En Rosario, Frasgas F.C vs. Club 9 de Julio y C.A. Rosario vs. Calle 3 FC

Cancha Nueva Esperanza, La Banda F.C vs. Bº Avenida.