Cuenta regresiva para instalar controladores electrónicos de faena

31/03/2018 -

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina (Fifra) participó de la sexta reunión de la Mesa de la Cadena de Carnes y determinó que la mayoría de las medidas que allí se anunciaron fueron positivas.

El presidente de Fifra, Daniel Urcía, destacó que ‘el 1º de mayo, la planta faenadora que no tenga el controlador electrónico de faena no podrá trabajar. Hoy se están instalando y los controladores que se instalan no emiten, porque hay un acuerdo para que se pongan en vigencia todos al mismo tiempo’. Agregó que hay ‘130 plantas que no adquirieron’, el controlador.

‘Hubo un primer corte el 28 de febrero en que las plantas tenían que demostrar que habían adquirido el controlador y como hay 130 que no lo hicieron hoy no pueden operar’, manifestó.

Urcía explicó además que se ‘propuso una solución innovadora para ordenar el problema de transparencia y ordenamiento en el sector minorista, producto de que más del 50% de los comercios del sector de carnes no están inscriptos o tributando’.