Verónica Llinás se tomó con humor la nueva renuncia de Antonio Gasalla

Fotos Verónica Llinás había rechazado otras propuestas para estar con Gasalla.

31/03/2018 -

"Me acabo de enterar de que se me han liberado los domingos y voy a poder seguir haciendo mis partidas de bridge con las chicas de esposas legítimas socias vitalicias del Jockey Cub, con las cuales tenemos una fundación. Nosotras hacemos las partidas todos los domingos, siempre invitamos alguna amiga para desplumarla y así juntar unos pesitos para la fundación, que se llama Felices Nosotras. Y estamos exitadísimas porque este domingo va a venir a jugar Lilita, que juega pasajes. Nos vamos a Europa, o al Chaco al menos". De esa manera, haciendo uso del humor, la actriz Verónica Llinás confirmó a través de Instagram que el programa que iba a compartir con Antonio Gasalla y Marcelo Polino en Canal 13, los domingos, no saldrá al aire, por el momento.

Hace rato que el rumor apuntaba al malestar del cómico por el horario de las 20.30 que se le había asignado, por cuanto tendría que ajustarse a la franja de "protección al menor" y cuidar el contenido de los chistes.

Por lo visto no se llegó a un acuerdo, y Gasalla volvió a pegar el portazo. El Trece estaría evaluando concretar ese proyecto, pero con Fátima Florez.