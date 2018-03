Fotos La actriz Esmeralda Mitre está en Santiago para visitar amigos

La actriz Esmeralda Mitre llegó ayer a Santiago para visitar amigos y conocer la provincia. Según se supo, la modelo arribó a la ciudad Capital en un vuelo regular de línea y fue recibida en el aeropuerto local por el empresario santiagueño Pablo Escontrela, con quien se la vinculó sentimentalmente luego de poner punto final a nueve años de relación con el ex ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido.

La hija del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y también cantante, no pasó inadvertida ayer en la aeroestación local. A poco de ser reconocida, le requirieron firma de autógrafos y fotografías.

Pudo saberse que la protagonista de filmes como "Amapola" e "Hija única", permanecerá durante todo el fin de semana en Santiago y que visitará lugares emblemáticos de la ciudad y también de la provincia.

Esmeralda, que tuvo roles protagónicos en series televisivas como "Floricienta" y "Por amarte así", entre otras, estuvo en el ojo de la tormenta durante la semana pasada luego de haber contado en televisión que le había sido infiel a Lopérfido.

Una de las que cuestionó estas revelaciones de Mitre fue la bailarina Silvina Escudero quien aseguró que ella, como artista, no compartía los dichos de su colega. Y Esmeralda no se hizo esperar al responderle recordándole a Escudero su escandalosa foto íntima que se conoció públicamente en el 2011.

"Con Darío vamos a estar eternamente unidos. Somos una pareja distinta. De hecho, él me dijo hace años que el amor y el sexo no iban de la mano. Que el amor era la lealtad. Al tiempo me di cuenta de que tenía razón. El me ayudó mucho a liberarme de mandatos", aseguró la actriz en diálogo con Luis Ventura y Adriana Salgueiro en su ciclo por Radio Rivadavia.

"Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara", destacó Esmeralda, recordada también por su excelente trabajo en la obra teatral Hamlet.