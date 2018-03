Detienen a amigos y asesores de Michel Temer por pago de sobornos

Fotos CIRCULO. Los detenidos son íntimos amigos y aliados del presidente.

31/03/2018 -

El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió un duro revés judicial luego de que la Corte Suprema ordenara la detención de tres de sus mejores amigos y aliados, en una causa en la que se investiga el pago de sobornos a cambio de un decreto sobre el funcionamiento del puerto de Santos, el más grande de América latina.

El operativo informado por la Policía Federal abrió un nuevo frente crítico frente a la investigación de sobornos sobre el pago de coimas dentro del círculo íntimo de Temer.

Fueron detenidos tres amigos de Temer: el empresario y ex asesor presidencial José Yunes, el ex coronel policial y hacendado Carlos Lima y el ex ministro de Agricultura Wagner Rossi, uno de los influyentes dirigentes del gobernante Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).

En el caso de Rossi, está involucrada la delación del empresario Joesley Batista, quien acusa a Temer de obligarlo a pagarle sobornos como parte de su trabajo en el Ministerio de Agricultura.

Wafner Rossi, fue entre 2010 y 2011 ministro de Agricutlura de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.