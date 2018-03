Fotos Que información privada guardan Google y Facebook sobre vos

En los últimos días, Facebook estuvo en la mira del mundo entero a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Más allá del cuestionamiento que se hizo sobre el uso datos de usuarios sin su consentimiento, que derivó en investigaciones judiciales, también llevó a pensar la cantidad de información que se les cede, con mayor o menor grado de conciencia, a ésta y a otras redes sociales.

Porque Facebook no es la única plataforma que compila información. De hecho quien más sabe sobre cada uno de nuestros movimientos es Google. Desde el momento que se vincula el teléfono a la cuenta de Gmail y se habilita el rastreo de seguimiento se establece un registro detallado de todos los sitios recorridos.

También se almacenan los datos de navegación y la información que se comparte a través de diferentes aplicaciones que se descargan desde la cuenta de Gmail. Es cierto que esto puede resultar cómodo para el usuario: si le habilitamos a Google nuestra ubicación nos dirá, por ejemplo, cómo llegar de un sitio a otro, cómo es el tránsito y ofrecerá sugerencia de sitios cercanos para visitar.

Es práctico tener un back up de las fotos, los documentos y la lista de contactos en la nube para acceder a esa información desde cualquier dispositivo. ¿Pero tiene el usuario conciencia de que los datos que se ofrece de este modo?.

Existen formas de saberlo, incluso Google explica abiertamente cómo ver toda la información vinculada al perfil de la persona y también ofrece maneras de desactivar algunas funciones para que el sistema deje de guardar ciertos datos.





Todo lo que Google sabe sobre ti

Para recibir un archivo con toda la información recopilada por Google, se puede ingresar en Take Out. Tal como se explica en el sitio, primero hay que elegir todos los productos que se quieran incluir en la descarga. Esto va desde datos almacenados en Chrome, Hangouts, Google Maps y básicamente todo otro sistema vinculado a la cuenta del usuario.

Take Out: https://takeout.google.com/settings/takeout

Una vez hecho esto, hay que elegir de qué modo se quiere recibir el archivo con toda esa información. Se puede descargar por correo o por medio de Drive, Dropbox o Microsoft OneDrive.

El proceso es largo y puede llegar a demorar entre algunos minutos a varias horas. Todo dependerá de la cantidad de actividad que esté registrada en el sistema. Usualmente el archivo llega dentro de las 24 horas de haber sido solicitado.





Por más que se borre la información, los datos no desaparecen

Se pueden bajar todos los datos de los productos de Google que se usan, pero, tal como explica la compañía, la información que se descarga no desaparece de los servicios de Google.

Google ofrece la opción de borrar la cuenta y eliminar los datos vinculados a ésta ingresando en la página de soporte de Google. Eso sí, también se advierte que al hacerlo ya no se podrá acceder a los servicios y archivos vinculados a esa cuenta.

Soporte de Google: https://support.google.com/accounts/answer

Para tomar dimensión de lo que esto significa, hice la prueba e ingresé a la página para borrar mi cuenta. Así me enteré que tengo 16.547 conversaciones registradas de Gmail, 12.835 fotos en Google Fotos y 6.211 contactos en la agenda de Google.

No borré la cuenta. Creo que me resultaría poco práctico hacerlo y no me animo a (ni me conviene) salir de "la Matrix", pero vale la pena saber la cantidad de información que se comparte por esta vía. Si bien uno lo hace a diario y puede tener más o menos consciencia de esto, ver todos los datos juntos es bastante más impactante.

Pero más allá de hacer este trámite o de solicitar la descarga de toda la información, existen otras formas para ver la cantidad de datos vinculados a la cuenta de Google que va desde los lugares recorridos, la agenda de contactos, las compras realizadas y toda otra información que se haya compartido con la compañía a través de la cuenta, la navegación y el uso de aplicaciones.





Aquí, algunas formas de verificar esa información en el momento.

Cada lugar en el que estuviste

Google administra y guarda la ubicación del usuario cuando se tiene el sistema de localización encendido. Aunque hace unos meses trascendió que los móviles con Android registraban dónde se localizaba el usuario incluso cuando el sistema estaba apagado. Esto ocurría por la ubicación de las antenas. En ese entonces la compañía dijo que se trataba de un error y que lo iba a solucionar.

Para ver el historial de cada sitio que se visitó, basta con ingresar en la línea de tiempo de Google Maps. Allí se puede tener un registro, por fecha, de los lugares visitados.

Línea de tiempo de Google Maps: https://www.google.com/maps/timeline

Si se elige una fecha en particular también se puede ver, en detalle, los recorridos realizados, el tiempo que se demoró para ir de un punto a otro y el medio de transporte que se utilizó.





Cómo desactivar el registro de ubicación

Esto se puede hacer desde el móvil o bien desde el navegador. En el primer caso, si se trata de un Android hay que ir hasta Configuración/Google.

Luego presionar en Ubicación/Historial de ubicación de Google y allí quitar el tilde a la opción para guardar el historial.

Esto también se puede hacer desde el navegador, ingresando al Panel de control. O bien, entrar en el menú de configuración en la parte superior de la cuenta de Gmail.

Luego en Mi cuenta (My Account, en el caso de la captura)/Información personal y privacidad/ Administrar tu actividad de Google/Ir a los controles de tu actividad de Google/Historial de Ubicaciones y allí desactivar esta opción.

En caso de querer eliminar información que ya se haya proporcionado hay que hacerlo presionando el ícono del tacho de basura que figura al pie de la cronología que se visualiza en Google Maps.

A su vez, desde el panel de control (Mi cuenta) se pueden administrar (acceder, ver y eliminar) muchos otros datos, como los que figuran a continuación.

Mi cuenta de Google: https://myaccount.google.com/activitycontrols





Las aplicaciones que tienen acceso a tu cuenta

Para saber todas las apps se descargaron y vincularon a Gmail se puede ingresar a la sección "Aplicaciones con acceso a tu cuenta", dentro del panel de control. Desde allí también se puede ver a qué datos tiene acceso la app y desde cuándo.

También es posible revocarle el permiso de acceso a la herramienta desde esa página, simplemente ingresando en la app en cuestión y presionando donde dice "Retirar el acceso". Claro que esto también implica que ya no se podrá usar ese servicio.





Apps con acceso a tu cuenta: https://myaccount.google.com/permissions