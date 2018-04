Hoy 20:53 -

La Argentina todavía no ingresó en un proceso de crecimiento “en serio” porque éste implica aumentos sostenidos del PBI per cápita dentro de una trayectoria de largo plazo, según se indicó en un informe de una consultora. En el mencionado informe realizado por Economía y Regiones (E&R) en su último Semanario Económico, se indicó que para el crecimiento “es necesario un proceso de acumulación de capital físico, capital humano y mejora tecnológica que lleva tiempo y Argentina todavía no tiene”. Los autores del informe señalaron que “para acceder a una dinámica de crecimiento en serio, se necesitan niveles de inversión por lo menos 6 puntos porcentuales más elevados que los que Argentina tiene hoy en día”.

“Paralelamente, también se necesita un caudal de ahorro entre 6 y 7 puntos porcentuales mayor”, sostuvieron los economistas, a la vez que consideraron que “en este sentido, el gradualismo fiscal no juega a favor de que el PBI per cápita recupere su (perdida) trayectoria de crecimiento de largo plazo rápidamente, ya que atenta contra la recuperación rápida del ahorro, la inversión y la acumulación de capital físico, tecnológico y humano”. “Actualmente, el déficit fiscal consolidado de Nación y provincias (redondeando) asciende a 7,0% del PBI. Paralelamente, el déficit cuasi-fiscal del BCRA trepa (redondeando) a 2,5% del PBI. Es decir, el sector público tiene un desahorro de casi 10 puntos porcentuales del PBI”, dijeron. En tanto aclararon que “el nivel de ahorro presente asciende a 15% del PBI en nuestra economía, flujo insuficiente para financiar un proceso de crecimiento en serio. Se necesita más ahorro para que financie más inversión, más tecnología y creación de puestos de trabajo genuino”.

“El problema es que, con el gradualismo, el déficit fiscal baja muy lentamente, el Estado sigue desahorrando fuertemente durante un período prolongado de tiempo y en consecuencia, el financiamiento para la inversión es insuficiente”, dijeron. l