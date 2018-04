Desde hoy, todos los comercios deberán aceptar tarjeta de débito

Hoy 20:55 -

A partir de hoy, todos los locales comerciales tendrán que disponer de posnet para realizar cobranzas con tarjetas de débito y crédito, en el marco del cumplimiento de la ley 27.253. La resolución alcanza a todos aquellos negocios que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o locaciones de cosas muebles. La Admini s t rac ión Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirmó la avanzada y advirtió que habrá multas que van desde los $300 a los $300.000 pesos y clausuras de entre 3 y 10 días para quienes incumplan con dicha normativa.

El c r ono g r ama d e obligatoriedad comenzó en abril de 2017, y finaliza hoy con los monotributistas de las categorías más bajas. Quedarán exentos los comercios que estén en localidades con menos de 1.000 habitantes y las transacciones que no superen los $10. Aún hoy día, son muchos los empresarios que le escapan a la utilización del posnet, lo que genera perjuicios para los clientes, que sí o sí tienen que abonar sus compras con dinero en efectivo. El uso de dispositivos electrónicos de pago no sólo resulta una comodidad para el cliente, sino también una alternativa de mayor seguridad a la que representa disponer de dinero en efectivo para realizar alguna transacción. Los come r c ios a c - ceden a bonificaciones temporales en el costo de las terminales POS, y la Afip les retendrá menos IVA y Ganancias. Los comercios deben exhibir un cartel que indique qué medios de pago aceptan, y los consumidores pueden denunciar a quienes no acepten pago con tarjetas. Los próximos pasos Sergio Rufail, subdirector general de Servicios al Contribuyente, adelantó los próximos pasos que dará la Afip. Respecto del domicilio fiscal electrónico, Rufail aclaró que es obligatorio.

“En el marco de dos o tres años las mayoría de las comunicaciones transitarán por esta vía”, adelantó. La notificación de la determinación de oficio vía domicilio electrónico va a tener que tener una serie de datos mínimos e indispensables. En la nueva reglamentación va a haber un cronograma de adhesión obligatoria al domicilio fiscal que va a vencer en agosto de 2018. La adhesión no va a ser de oficio. “Quienes no se adhieran no van a poder acceder a la constancia de inscripción”, advirtió Rufail. A la fecha, ya hay 4,5 millones de contribuyentes que tienen su domicilio fiscal electrónico.l