Historia breve de una “fábrica de escritores”

01/04/2018 -

LaEscola d’ Escriptura del Ateneu Barcelonès celebra su 20º aniversario convertida en la escuela de escritura creativa más grande de Europa y con un viejo objetivo cumplido: el reconocimiento oficial, adscrita ahora a la Universitat de Lleida.

Todo comenzó en 1998, cuando una veintena de profesores de la antigua Aula de Lletres del Eixample llegó a un acuerdo con el Ateneu Barcelonès y fundó la Escola d’Escritpura de la casa. «Se dio una afortunada coincidencia», recuerdan los directores Pau Pérez y Jordi Muñoz, «porque el Ateneu necesitaba ampliar su oferta de actividades y para nuestro proyecto no había una institución con mayor solera y tradición literaria ».

Se trataba de una escuela o taller de escritura creativa al estilo de la tradición anglosajona, tal y como se habían desarrollado en las universidades americanas durante la posguerra, a partir del posgrado pionero de la Universidad de Iowa nacido en 1936. En el mundo hispánico aún no tenían semejante raigambre.

En los siete años siguientes, la Escola logró consolidarse bajo la dirección de Joan Rendé y la asistencia de Dolors Millat y Marta Luna, con una media de 300 alumnos anuales. Pero el gran salto lo dio a partir de 2005, «año en el que asumimos la dirección del centro a propuesta del claustro», recuerdan orgullosos Pérez y Muñoz, sus actuales directores, «con dos objetivos concretos: difundir el trabajo de calidad de la escuela y elaborar una metodología propia de enseñanza de la escritura creativa».

Y vaya si lo consiguieron en todos los aspectos, porque en apenas dos años la Escola creció de 300 a 1.200 alumnos hasta alcanzar la matrícula actual de un promedio de 2.100 alumnos anuales. El claustro también creció exponencialmente desde una veintena hasta el centenar actual, y en similares números creció la oferta de cursos impartidos en la segunda etapa de la casa.

Publicaciones

La fama le llegó con superventas salidos de sus aulas como La catedral del mar de Ildefonso Falcones u Olor de colonia de Silvia Alcántara, por no mentar otros best sellers publicados en simultáneamente en catalán y castellano por grandes grupos, como Set dies de Gracia de Carla Gracia u Ojos de hielo de Carolina Solé. Pero eso no es nada comparado con la actual producción. «El año pasado se publicaron 111 libros de alumnos de la escuela en todos los géneros, un cuarto de ellos premiados», apunta Muñoz, citando títulos como Kentuky de Aniol Floresta, La octava caja de Dory Sontheimer, La mecánica de l’aigua de Silvana Vogt o Enxarxats de Carme Torres. Por cierto, la producción de la Escola y la oferta de cursos se reparte en un equitativo 50 y 50% entre catalán y castellano.

«Nos han propuesto muchas veces crear nuestro sello editorial o convertirnos en agentes literarios, pero esa no es nuestra tarea y siempre lo hemos rechazado », confiesa Muñoz. «En lugar de eso, preferimos dar los conocimientos y las herramientas a cada alumno para que se abra camino por sí mismo en el mundo literario », aclara Pérez, citando uno de los últimos cursos de su programa de estudios: Edición y marketing para escritores.

Esa abultada producción tiene que ver, según Pau Pérez, con «la clave del éxito de la Escola, la metodología de enseñanza que no es la de un profesor, sino la consensuada por todo el claustro, que discutimos y renovamos cada año». Un programa y una metodología con un tronco común y cursos correlativos, en tres especialidades -novela, cuento y no ficción (además de infinidad de cursos temáticos afines)-, en la que cada alumno trabaja su propio proyecto. «Muchos no se matriculan con la ambición de convertirse en escritores, sino de perfeccionar su escritura, pero al cabo del tercer curso se encuentran con un libro casi sin quererlo », explica Pérez.

Lo cierto es que, tras dos décadas de andadura, la Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès se ha convertido en una fábrica literaria sin parangón. «Es la escuela de escritura creativa más grande de Europa y la segunda del mundo, detrás de la neoyorquina Gotham Writers School, que cuenta con 6.000 alumnos, tanto en cantidad de estudiantes como en oferta académica y claustro», dice Muñoz. Una oferta que incluye no sólo poesía, guión o no ficción sino también oratoria, humanidades y oficios de la edición. Y un claustro para quitar el hipo, sin contar con profesores invitados de la talla de Enrique Vila-Matas, Eduardo Mendoza, Jaume Cabré, Cristina Fernández Cubas o Bernardo Atxaga, entre otros.

Más de 23.000 alumnos han pasado por la casa y «el mejor resumen del impacto social de la Escola es que ya no nos preguntan si se puede enseñar a escribir, sino qué es lo que no se puede enseñar », explica Pérez. «La formación de un escritor se basa en tres pilares: el conocimiento de las técnicas del oficio de contar historias, el dominio de la lengua como herramienta y el bagaje cultural y literario. Esas tres cosas se pueden enseñar y aprender. Sucede que esas tres cosas cada uno las filtra de acuerdo a su historia personal y a su visión del mundo, a su propia biografía y a una determinada sensibilidad lingüística. Y estos tres filtros se pueden estimular, pero son como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende», resume con maestría el director.

El próximo 14 de abril se cumplen 20 años de la primera clase impartida por la Escola d’Escriptura y el objetivo original del claustro ya es un hecho. «Nos propusimos la oficialización de la enseñanza que impartimos y lo hemos conseguido», revelan satisfechos los directivos. «Acabamos de firmar un convenio de adscripción a la Universitat de Lleida. La Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès será un centro asociado a ella en el que se dictará el Máster Universitario de Escritura Narrativa (MUEN), a partir del curso académico 2019-2020», anticipan. Un ambicioso máster de 120 créditos académicos que promete, porque apunta a la profesionalización narrativa en todos los campos del arte de narrar, del guión a la publicidad, de la literatura al periodismo. (La Vanguardia).