Desde enero a marzo de este año, murieron 73 veteranos de guerra en todo el país

- El síndrome postraumático es sin duda una de las principales cargas físicas y emocionales que experimentan varios de los ex combatientes argentinos que estuvieron en Malvinas. Según comentó David Alejandro Díaz, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Santiago del Estero, ya asciende a 73 los veteranos de guerra que “murieron en el país durante este año, por distintas causas y secuelas que dejó la guerra”, resaltó a EL LIBERAL. “La triste realidad es que están muriendo por enfermedades o secuelas difíciles de superar. Y estas más de 70 muertes se dieron apenas entre enero hasta el 20 de marzo, en todo el país”, aseguró el ex combatiente. Si bien existe un Centro de Salud de las Fuerzas Armadas para “Veteranos de Malvinas” donde se atiende tanto a ex combatientes como a sus familias, parece no ser suficiente a semejante experiencia que sufrieron todos los combatientes de las islas, incluidos los santiagueños. Dicho centro se fundó en 2004 y está integrado por psicólogos y psiquiatras especialistas en el trastorno postraumático. También hay un equipo multidisciplinario que hace talleres de resiliencia. El estrés postraumático es un trastorno psicológico que desarrollan las personas que estuvieron expuestas a situaciones de mucho estrés. Esto se dio mucho en los veteranos de guerra, ya que por aquel entonces, eran muy jóvenes en el momento que fueron a la guerra.