Piden que se profundicen las políticas de Estado para los veteranos

01/04/2018 - Veteranos de la guerra de Malvinas reclamaron que se profundicen las políticas de Estado para los ex combatientes en todo el país, durante un acto en el que se presentó la nueva conformación de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, y que fue encabezado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Reinaldo Arce, flamante titular de la comisión que buscará canalizar las demandas y agilizar las respuestas institucionales para los soldados, civiles y militares que estuvieron en las Islas Malvinas en la guerra de 1982, celebró la puesta en marcha de la nueva estructura “sin amiguismos políticos”, que permitirá “poner en valor” el desarrollo de “políticas de Estado para ex combatientes”. Frigerio expresó que la nueva comisión “es el principio” de un camino en el que el Estado buscará “contener las necesidades” y reforzar el vínculo de los ex combatientes con órganos estatales como el Pami, la Anses y el Ministerio de Defensa, entre otros, a 36 años del conflicto bélico.