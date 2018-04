01/04/2018 -

Estrategias en el tratamiento para aumentar la tolerancia a la frustración

1 Cambia tu actitud hacia la no consecución de tus metas ¿Cómo mejorar la baja tolerancia a la frustración? La gran mayoría de las veces, las cosas no son tan catastróficas como podemos pensar. Y somos bastante capaces de lidiar con lo que se nos pone en el camino. Además podemos aprender de las frustraciones, nos enseñan que eso que hemos hecho no funciona. Busca otras estrategias, otros caminos. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Reflexiona si realmente sería tan horrible que las cosas no salieran como lo planeado, o no consiguieras lo que te has propuesto. Pregúntate qué es lo más horrible que podría suceder. O si realmente, esa situación es tan intolerable. También, prueba a calificar del 1 al 10 cuan terrible es la situación, siendo 10 lo peor que puedas imaginarte. ¿Es tan terrible como un accidente de auto o ser despedido? Esto te puede ayudar a darte cuenta de que esperar 10 minutos a ser atendido no es algo tan terrible.

2 Cambia tu actitud hacia la frustración La frustración es una emoción normal, que nos indica que no vamos por donde nos gustaría. La frustración es incómoda, pero es tolerable. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? No huyas del sentimiento de frustración, pero tampoco te recrees en él. Acéptalo y déjalo pasar. Céntrate en otra cosa. Prueba a buscar 5 estrategia diferentes para conseguir aquello que quieres, con sus ventajas e inconvenientes. Ten en cuenta que la solución ideal no existe.

3 Identifica tus creencias irracionales Las creencias irracionales son pensamientos que aparecen sin que nosotros queramos, que nos hacen sentir mal, tristes y enfadados. Además, no tienen base racional. Como hemos dicho, estas creencias irracio- PSICOLOGÍA Baja tolerancia a la frustración: una sensibilidad ... nales suelen encontrarse en la base de la intolerancia a la frustración. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Cada vez que te encuentres molesto o frustrado, atiende a tus pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos y afirmaciones surgen? Anótalas en un papel. Identifica tus debería, siempre, nunca, no puedo, no soporto, es intolerable… Anota también cómo te hacen sentir esos pensamientos y cuestiona su utilidad. Por último, busca alternativas más plausibles y que te hagan sentir mejor. En lugar de “es intolerable que me hagan esperar tanto en la cola, deberían tener más personal trabajando” puedes pensar “esperar no es lo más deseable, pero no puedo hacer otra cosa. Puedo aprovechar a leer o llamar a un amigo mientras espero”.

4 Practica la frustración Las personas con intolerancia a la frustración suelen evitar las situaciones en las que creen que van a frustrarse. Cuanto más se evitan las situaciones que teme, más nos cuesta luego enfrentarnos a ellas, además de que le damos más importancia de la que tienen. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? La mejor estrategia para dejar de temerle a la frustración es enfrentarse con esas situaciones frustrantes. Exponerse a ellas. Haz una lista de situaciones que suelen frustrarte. Comprométete a exponerte a al menos una de ellas a la semana. Comienza con las más fáciles y ve aumentando su dificultad. En esas situaciones prueba a realizar algunas de las estrategias que te propongo para que no te sientas intolerante, triste o simplemente frustrado.

5 Toma medidas Una vez que hemos identificado aquellas cosas que suelen frustrarnos, el siguiente paso es tomar medidas para adaptar esas situaciones y que nos resulten menos frustrantes en la medida de lo posible. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Si te resulta frustrante, por ejemplo, esperar a la gente impuntual, o esperar en colas, o perder el tiempo en el transporte público, piensa en algo que puedas hacer durante ese tiempo para que no sea una pérdida de tiempo. Prueba a leer, escuchar tu música en el celular o ver alguna información on-line… Piensa en cómo puedes modificar esa situación para reducir su frustrabilidad. No te olvides que una mala elección a la intolerancia a la frustración te hará pasar un día inestable con tus conductas y tu estado de ánimo.

6 El retroceso no es fracaso Hay veces, en las que en el camino para llegar a nuestro objetivo, se producen retrocesos, recaídas. Las personas con intolerancia a la frustración creen que en un proceso todo tiene que salir bien y cada vez mejor. Por ello es importante que se den cuenta de que esto forma parte de un proceso normal. La vida se compone de altibajos. Los moment o s bajos nos hacen apreciar mejor los momentos de éxito y felicidad. Pero, en absoluto, un momento de retroceso significa que hayas fracasado. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Permítete fallar, retroceder. A veces es necesario retroceder para poder caminar por ese camino que es el adecuado. En los momentos de retroceso, mantén la calma y huye de los pensamientos negativos (“soy un inútil”, “nunca lo voy a conseguir”). Practica la paciencia y la constancia.

7 Diferencia los deseos de las necesidades Todos tenemos preferencias y deseos. Nos gustaría que todos nos trataran como queremos, que las cosas salgan de una determinada manera. Pero no dejan de ser deseos. No son necesidades primarias. Las necesidades son algo sin lo que no podemos vivir, como alimentos, sueño, relaciones sociales, sentimientos, emociones, vínculos familiares, actividades individuales, etc. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Haz una lista con tus deseos y otra con tus necesidades. Luego analiza bien cada elemento de las listas: ¿Es esto realmente una necesidad? ¿Qué ocurriría si no obtuviera esto? ¿Sería tan grave?; seguramente que ante la situación de poder controlar la frustración tu estado anímico, tus emociones y tu vida seguirían de forma más adecuada que teniendo en tu interior una amargura o angustia de no poder lograr lo deseado o lo necesitado.

8 Analiza la situación Muchas veces nos frustramos porque no sabemos cómo ha podido salir mal o no sabemos qué hacer. ¿Cómo mejorar la tolerancia a la frustración? Cuando no hayas obtenido los resultados esperados en alguna situación analiza lo que has hecho. Identifica lo que has hecho bien y lo que has podido hacer mal. Piensa en posibles alternativas al comportamiento menos adecuado e intenta incluir las cosas positivas de la conducta inadaptada. Poco a poco llegarás a la mejor alternativa de acción.