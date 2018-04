Las Islas Malvinas: entre el recuerdo y la esperanza

01/04/2018 - La historia argentina nos enseña que pocas causas patrióticas han tenido una unanimidad como la vinculada con la posesión de las Islas Malvinas. Este tema ha atravesado todos los tiempos de la historia, y sobre todo regresa en la memoria con los acontecimientos de 1982, cuando la Argentina enfrentó a Gran Bretaña en la única guerra que nuestro país tuvo en el siglo XX. Y en estos días, los afectos y los recuerdos han brotado debido al viaje que los familiares de los noventa héroes identificados a treinta y seis años del conflicto, que se encuentran sepultados en el cementerio de Darwin, han realizado para colocar en aquellas tumbas las lápidas con los nombres de cada uno de ellos. Siempre la verdad calma las almas y en este caso particular, también son respetables los deseos de aquellos familiares que no han participado de las tareas de identificación, que prefieren que las tumbas de guerra permanezcan como hasta ahora. La historia de las islas Malvinas comienza en los tiempos de las grandes exploraciones navales, llevadas adelantes por holandeses, ingleses, franceses y españoles. El tratado de Tordesillas, de 1493, a instancias del Papa, entre Portugal y España, dejó las islas en manos del imperio español. Sin embargo, la flota encabezada por el marino francés Louis Antoine de Bouganville, en 1764, significó el arribo del primer ser humano a las islas, que vale destacar no tienen población autóctona, dejando el primer asentamiento. El archipiélago fue llamado Malouines, en homenaje al puerto de partida de la expedición, Saint Maló. En 1790 John Strong al mando de buques ingleses, al mando de designó al canal que separa las dos islas mayores como Falkland, en homenaje a un noble británico que había financiado su viaje. Luego este nombre será usado por Gran Bretaña para llamar a todas las islas. Muchas veces las islas cambiaron de mando a raíz de tratados firmados en Europa y así llega 1810. La pequeña guarnición española, con motivo de las guerras napoleónicas y los procesos revolucionarios americanos, es trasladada a Montevideo, quedando deshabitado el territorio. Algunos documentos de los gobiernos surgidos de la Revolución de Mayo aluden a las Malvinas como un posible penal militar, y recién en 1820, el gobierno de Buenos Aires envía una fragata para tomar posesión de las islas y designa al norteamericano David Jewitt como comandante militar y concesionario, sucedido luego por Guillermo Mason y Pablo Areguati. El gran cambio institucional se da en 1829, cuando se crea la comandancia política y militar de las islas Malvinas, nombrando a cargo al alemán Luis Vernet, que se había afincado en Buenos Aires primero, y luego en las islas. Vernet estableció la capital en Puerto Luis, donde aún hoy se conserva su casa, que ofició de gobernación y es el lugar donde se instala con su esposa María Sáez, y nace su hija Malvina el 5 de febrero de 1830, la primera argentina nacida en las islas y la única que lo hizo durante la posesión soberana de la Argentina. Vernet puso en marcha un ambicioso proyecto de colonización que quedó trunco hacia 1832 cuando las islas ya contaban con 300 habitantes, un 10 % de la población de Santiago del Estero en ese entonces. El capitán Robert Fitz Roy fue uno de los expedicionarios que recalaron en Puerto Luis y gozaron de la hospitalidad de Vernet. El testimonio del inglés es claro: “El gobernador Luis Vernet me recibió con cordialidad. Está muy bien informado y habla varios idiomas. Su casa es larga y baja de un solo piso y paredes muy gruesas de piedra. Encontré allí una buena biblioteca de obras españolas, alemanas e inglesas. Durante la comida se sostuvo animada conversación en la que tomaban parte Mr. Vernet, su esposa, Mr. Brisbane y otros; por la noche hubo música y baile. En la habitación había un gran piano; la señora de Vernet, una bonaerense, nos dejó oír su excelente voz que sonaba un poco extraña en las Falklands, donde solo esperábamos encontrar algunos loberos”.