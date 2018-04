¡Él vive y actúa en nosotros y en la historia!

01/04/2018 - N ues t ro canto agradecido, que nace de un corazón conmovido y creyente por que vio y experimento las maravillas de nuestro Dios. El Dios que nos creó, nos recreó en la Resurrección de su Hijo Amado. Es nuestra Esperanza. ¡La muerte fue vencida! Jesús es la Vida que se trasmite, comparte y brinda a los hombres y mujeres que caminamos en la historia en medio de tanto dolor, desesperanzas, egoísmos, mezquindades y mediocridades. En este Día renovamos el júbilo que es como un óleo que se derrama en corazones humildes y confiados en la bondad de nuestro Dios. “La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable, el Rey de la Vida estuvo muerto y ahora vive” (secuencia pascual) Una lucha muy desigual: todos los poderes inmensos de la Muerte y un Pobre hombre “casi sin figura humana” que soñaba y proponía y traía un mundo distinto: un mundo donde hubiera lugar para todos, viviendo con dignidad, con esperanzas. Cuando parecía que todo estaba perdido, que no había esperanzas, que el Proyecto de Amor de Jesús había fracasado… hubo un amanecer donde irrumpió la Vida con toda su fuerza y renovó la historia de la humanidad. Parecía que todo el Amor entregado, que la Verdad proclamada era sepultada para siempre, que no había horizontes para la justicia, la dignidad, la fraternidad, para un mundo más humano, más justo, más digno, más pacífico para todos. Con María Magdalena podemos cantar “hemos visto el sepulcro del Cristo Viviente y la gloria del Señor Resucitado”. ¡Toda la desazón, el descreimiento, la tristeza quedaron atrás! En la mañana del domingo irrumpió con fuerza una Noticia: el sepulcro está vacío: no robaron el cuerpo de Jesús. ¡Ha resucitado y está Vivo! Es el Señor y está vivo para siempre: esta noticia se divulgó en todos los lugares del mundo… y sigue siendo la Buena Noticia para todos. Hay algo Nuevo: hay Vida Nueva y para siempre! el Amor ha vencido y vale la pena apostar por el Amor. La Verdad brilla en las tinieblas del error, de la mentira y la hipocresía. El Señor Resucitado nos regala y recrea esta Vida. Ya la recibimos en el Bautismo y la renovamos en cada Pascua. Por eso es nuestra obligación Cuidarla y Defenderla. Es nuestra obligación como Cristianos, como Bautizados, defender la Vida desde su concepción. El Resucitado nos ofrece esta Luz y este Amor como gracia abundante. Solo necesita corazones abiertos, corazones humildes y necesitados. Solo necesita escuchar “ven Señor y obra en nosotros”. Creer en la Resurrección es abrir las puertas a algo inédito: y ese algo es el poder del Amor que transforma la vida y la historia. En este Año de los Jóvenes sentimos que es un sueño que puede ser realidad: CON VOS RENO VAMOS LA HISTORIA. Arraigados en Jesús Crucificado por amor y Resucitado a una Vida nueva se renuevan nuestros sueños de un mundo, de una patria, de un Santiago distinto. Soñar es muy propio de los jóvenes: sueñan con el amor, con autenticidad, con belleza, con igualdad de oportunidades, en la realización de legítimas aspiraciones para vivir en un mundo más humano, más justo, fraterno. ¡El triunfo de Jesús es fundamento serio de los sueños! Es posible un mundo distinto: a pesar que el Reino padece dolores de parto…a pesar que muchos les digan con palabra y gestos: “Son sueños irrealizables”. Desde aquella Bendita mañana de la Resurrección se puede soñar y esperar un mundo nuevo. Solo necesitamos entrar en la lógica de Jesús: “si el grano de trigo que cae en la tierra no muere no puede dar fruto”. Y nosotros… ¿a que debemos morir? Nos hace falta morir al egoísmo, a la búsqueda de intereses mezquinos e individuales, a evasiones que nos apartan de la realidad a veces dura e incomprensible que debilita. Morir a placeres que nos hacen creer que es amor. Morir a aislamientos que nos impiden ver y sentir el dolor, la marginalidad, la exclusión de muchos jóvenes. Porque solo muriendo a esto podemos soñar y realizar un mundo nuevo. Escuchamos “esto es muy duro” ¿quién puede entender este lenguaje? ¿No serán bellos pensamientos y sueños irrealizables? El testimonio de tantos hombres, mujeres, jóvenes es una prueba irrefutable y viviente de la realidad de sueños: la vida de los apóstoles después de la Resurrección, consagrados y laicos que sembraron con la semilla de la Buena Noticia recorriendo y anunciando y dando la vida por el Reino, los misioneros que dejaron todo –familia, bienes, seguridades- para ir “de pueblo en pueblo” aún los más lejanos, proclamando que Jesús Resucitado está presente y actúa en la historia. Él puede cambiar todo. Es una fuerza incontenible. Tenemos evidentes ejemplos de ese Sí a Jesús. Ejemplo de personas que vivieron en carne propia ese amor de Jesús Resucitado y quisieron proclamarlo para que los demás se enteren y lo vivan como ellos… Nuestro Santo Cura Brochero y la Beata Mama Antula que escucharon la voz del Señor y lo dejaron todo para anunciar el Reino: salieron a los caminos, se acercaron a los alejados, los olvidados, los castigados por sistemas y personas, ofrecieron su vida y su don para hacer vivo el Amor de Jesús. Hoy entre nosotros hay jóvenes que olvidándose de sí, de sus gustos y proyectos muy personales dejaron afectos, comodidades y seguridades: están sirviendo junto a jóvenes heridos y sumidos en las adicciones, otros asistiendo enfermos y abuelos abandonados, otros, haciendo de su profesión un servicio a los pobres y excluidos, otros, misionando en lugares marginados, alejados acercando el amor de Jesús. Jóvenes que descubrieron que el gesto de Jesús lavando lo pies a sus amigos es una vocación que llena el corazón humano. Solo el amor hecho servicio nos recompensa con una Alegría que nadie nos puede dar. Esta Alegría se renueva y rejuvenece unidos a Jesús, la Vid verdadera, sirviendo generosamente a nuestros hermanos. Con el Papa Francisco decimos “la resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de un mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva! E.G. 278 Les deseamos una experiencia viva del Cristo Resucitado. ¡Él Vive y actúa en nosotros y en la historia! Con El servimos al Reino de la Vida. Querido pueblo de Santiago, reciban la Gracia y la Paz de Jesús Resucitado.