Fotos Sin Diego, se casó Dalma y hubo 350 famosos en la fiesta

01/04/2018 -

Con la llamativa ausencia de Diego Maradona, anoche se casó Dalma Maradona y el economista y exrugbier Andrés Caldarelli en Buenos Aires.

Trescientos cincuenta famosos invitados se acercaron al salón La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar.

"No soy íntimo, pero sí soy muy amigo de Dalma y de Andrés, los quiero mucho. Me parece que hay tantas reglas de seguridad para cuidarlos a ellos y que la pasen bien", dijo el humorista Jey Mammon, uno de los pocos que decidió hablar con la prensa antes de ingresar a la ceremonia.

Jey utilizó al máximo su celular antes de que la rigurosa seguridad de la fiesta se lo retenga antes de ingresar al salón, condición de los novios. "El casamiento es sin teléfonos. Me parece genial para conectar con la fiesta, pero problemas porque ADICTO AL CELULAR", publicó en Twitter. Y luego se despidió: "En este acto solemne dejo mi celular. Chau".

El que no quiso saber nada con la prensa fue el hermano menor de Diego, Lalo Maradona, que ingresó al salón con su familia, pero ni siquiera bajó la ventanilla de su auto.

Del otro lado de la familia, habló Ana María Elía, la madre de Claudia Villafañe y abuela de Dalma, que se mostró muy contenta por su nieta. Incluso fue la única que se refirió a la ausencia de Maradona, tema tabú entre los invitados. "No importa (que no venga Diego). Igual la vamos a pasar muy bien", señaló Ana María, abordada por los micrófonos. Por su parte, Gianinna Maradona, con su hijo, Benjamín Agüero, y su madre, Claudia Villafañe, no se mostraron ante la prensa.