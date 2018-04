Ricardo Alfonsin no descartó que la UCR tenga "su propio candidato presidencial para el 2019"

Fotos REFLEXIÓN. "Todo el mundo sabe que la UCR tiene diferencias con el PRO y actuar como si no las tuviéramos no es lo mejor", dijo Alfonsín.

El ex diputado de la UCR Ricardo Alfonsín pronunció críticas a la conducción del partido y dijo que no descarta que el radicalismo ‘tenga su propio candidato’ presidencial en 2019, al mostrarse junto a otros dirigentes que cuestionan al Gobierno, en el marco de un nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Raúl Alfonsín. "Creo que sería bueno que la sociedad misma decidiera qué ala dentro de Cambiemos hay que fortalecer: si el ala más liberal o el ala más social, que es la UCR", señaló Alfonsín en declaraciones radiales durante una visita a Chubut. Allí se mostró junto a Mario Cimadevilla, dirigente de esa provincia que días atrás se alejó del Gobierno y realizó una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, enmarcada en la disputa que mantuvieron por el seguimiento de la causa Amia. Alfonsín sostuvo que "todo el mundo sabe que la UCR tiene diferencias con el PRO y actuar como si no existieran no es lo mejor", al tiempo que le apuntó a la dirigencia del radicalismo por la relación con el macrismo dentro de la coalición Cambiemos. "Creo que no se est á cumpliendo lo que dijo que iba a ser cuando decidimos este acuerdo, que era tratar de participar en las decisiones para aportar desde la diferencia a la solución de los problemas de los argentinos", afirmó. En este sentido, sostuvo que la cúpula de la UCR, presidida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, "ha cometido el error de creer que la mejor manera de ayudar al Gobierno es callarse la boca", fustigó. Recordación En medio del noveno aniversario de la muer te de Raúl Alfonsín, el ex senador nacional de la UCR Eugenio ‘Nito’ Artaza también recordó al ex presidente y combinó críticas a sus correligionarios. "En el aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín (por ayer) invito a los radicales a volver a ser progresistas y con una agenda nacional", escribió Artaza en Twitter.