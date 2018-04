Lawn Tennis y Old Lions cayeron a nivel nacional

Fotos FLOJO Los equipos de la capital se esforzaron, pero no les alcanzó para poder sacar un resultado positivo en tierras foráneas.

Los equipos santiagueños de rugby, Old Lions y Santiago Lawn Tennis Club, cayeron ayer en sus incursiones a Tucumán y Córdoba, respectivamente, en compromisos correspondientes a los certámenes del Interior C y B.

Santiago Lawn Tennis cayó ante Jockey Club de Villa María por 28 a 22 en tanto que Old Lions perdió 24 a 13 frente a Cardenales en Tucumán por el Torneo del Interior 2018 de la UAR.

En Córdoba, Lawn Tennis estuvo cerca de tomarse revancha del Jockey de Villa María, pero los locales reaccionaron sobre el final para conseguir una trabajada victoria que le permite prácticamente asegurar el primer puesto de la Zona 2.

Jockey arrancó mejor y sobre los 15 minutos estaba al frente 8 a 0, pero los rojiblancos no perdieron la calma y con un try de Dipierri y un penal de Augusto Mirolo igualaron el encuentro sobre los 27.

Sobre el final de la etapa, un nuevo penal le dio ventaja de 11 a 8 a los cordobeses.

En el complemento, Lawn Tennis golpeó de entrada con un nuevo try de Dipierri y la conversión de Mirolo y 10 minutos después se repitió la fórmula para que la visita se ponga 22 a 11.

Lejos de caerse, Jockey fue al frente y en 5 minutos consiguió dos tries que lo pusieron al frente 23 a 22 y luego con un drop definió la historia.

Old Lions

Por los cuartos de final del Torneo del Interior C, Old Lions jugó un primer tiempo duro y parejo ante Cardenales, pero se quedó en el complemento y dejo ir la posibilidad de llegar a semifinales.

Dos penales de Ibarra para el León y dos de los locales dejaron la primera mitad 6 a 6 y el suspenso para la segunda.

Cardenales volvió a acertar a los palos de entrada y sobre los 15 llegó a su primer try para sacar 8 de ventaja (14/6). Old Lions no reaccionó y los tucumanos volvieron a apoyar para sacar 13, aunque un try de Ramos le dio esperanza al León (13/19). Pero en una contra del local terminó de definir el pleito.