Esta tarde se definirán los clasificados a cuartos de final

01/04/2018 -

La Región Centro NOA del Torneo Federal C, que cuenta con la presencia de seis equipos de nuestra provincia, conocerá esta tarde a sus clasificados a octavos de final, cuando se disputen las revanchas de los octavos.

Los partidos en los que se involucran a elencos santiagueños son: 16, San Martín de Las Termas vs. Los Dorados de Las Termas, San Martín de Los Pirpintos vs. Belgrano de Nueva Esperanza; 17, Independiente de Fernández vs. Social Bañado de Bañado de Ovanta (Catamarca) y Platense de Añatuya vs. Atlético Campo Gallo.

Los que cuentan con las mejores chances de seguir en carrera son Independiente y San Martín de las Termas, ya que ambos ganaron en la ida por 3 a 0 y en condición de visitante. Además, el equipo de la "Capital del Agro" sigue con puntaje ideal y es firme candidato al ascenso. En tanto, Belgrano defenderá de visitante la ventaja mínima (1-0) que obtuvo en casa, mientras que Platense y San Martín igualaron 1 a 1 en la ida.