Puigdemont dijo que no abandonará la política

01/04/2018 -

BERLÍN, Alemania. El líder independentista catalán Carles Puigdemont, en prisión provisional en Alemania desde el domingo pasado y a la espera de una posible extradición, aseguró que no tiene intenciones de retirarse de la vida política.

"Que todos lo tengan claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la Justicia por ‘la unidad de la patria’", escribió en Twitter el político catalán junto a una imagen suya.