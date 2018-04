Tesla reconoció que el "piloto automático" estaba al mando durante el accidente fatal en California

01/04/2018 -

Tesla, la empresa de coches eléctricos de Elon Musk, reconoció que durante el accidente de la semana pasada que causó la muerte de una persona en California, el vehículo se encontraba circulando en ‘modo autónomo’. A través de un comunicado, Tesla afirmó que el conductor tuvo cerca de ‘cinco segundos y 150 metros de visibilidad’ para retomar el control del auto ‘antes de chocar’, pero que no se registró que sus manos tomaran el volante. Sin embargo, no se aclara cómo -durante los segundos previos al accidente ocurrido el pasado viernes 23- el sistema de conducción automática no percibió la defensa de metal del muro de hormigón contra el que terminó impactando. Como única explicación, se afirma que la mortalidad del accidente se debió a que la ‘barrera de seguridad vial diseñada para reducir el impacto contra un divisor de carriles, se había aplastado en un accidente previo sin ser reemplazada’. Eso, según la teoría de la empresa, habría generado un ‘nivel de daño a un Modelo X jamás visto en ningún otro choque’. Por su parte, las autoridades de tráfico de la región explicaron que el Modelo X chocó contra el muro y, acto seguido, otros dos vehículos los impactaron, provocando un incendio que le causó la muerte al conductor del Tesla. La empresa de Musk, por otra parte, defendió el proyecto de autonomía sosteniendo que puede ayudar a reducir accidentes en un 40 por ciento y que ‘datos internos confirman que las actualizaciones recientes de Autopilot han mejorado la confiabilidad del sistema’. ‘En Estados Unidos Hay una muerte automovilística cada 86 millones de millas en todos los vehículos de todos los fabricantes. Para Tesla, hay una víctima mortal cada 320 millones de millas en vehículos equipados con hardware de piloto automático’, afirmaron. Además, sostuvieron que conducir un Tesla equipado con hardware de piloto automático reduce 3,7 veces la posibilidad de verse involucrado en un accidente mortal. Sin embargo, el manual del coche subraya que el Autopilot se encuentran en fase de prueba y aclara -que aun en condiciones óptimas- ‘sigue siendo esencial vigilar el recorrido y pisar el freno en caso de ser necesario’.