01/04/2018 -

Laurita Fernández sorprendió a todos al perdonar, una vez más, a "Fede" Bal. Ambos subieron fotos en situaciones románticas y le dieron una nueva oportunidad al amor.

"Uno siempre cree que la reconciliación es para siempre", explicó la bailarina y contó qué la hizo acercarse otra vez al hijo de Carmen Barbieri: "Hablamos mucho. Noté un cambio de actitud grande en él. Noté que me seguían pasando cosas, si las siento, las voy a vivir. Y Dios dirá. No me arrepiento de vivirlo".

¿Es Fede Bal el amor de su vida? le preguntaron a Laurita en "Agarrate Catalina" y ella aclaró: "Fede es un amor muy importante en mi vida. Pero el amor de mi vida será el padre de mis hijos. Ojalá que lo sea. Si es él, lo será". Hoy, aparentemente, el amor volvió a sus vidas y hace presagiar un tiempo de calma.