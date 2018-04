Vicuña disfruta de sus hijos

01/04/2018 -

El 2018 arrancó con mucho amor para Benjamín Vicuña (39) y Eugenia la "China" Suárez (25) luego de que el pasado 7 de febrero su amor se coronara con la llegada de Magnolia, la primera hija de la pareja.

Felices con el nuevo integrante de la familia, el actor chileno comparte varias postales de la pequeña y de sus tres hijos Bautista (9), Beltrán (5), Benicio (3) -frutos de su anterior relación con Carolina "Pampita" Ardohain- en su cuenta personal de Instagram.

Ahora, fiel fanático al fútbol, Vicuña subió a las redes una tierna postal en la que se lo ve con sus dos hijos menores y la beba mirando la tele: "Acompañando al Cacique a la distancia", tituló la dulce imagen, en referencia al Colo Colo, el equipo chileno de sus amores.

Días atrás, la "China" había dejado en claro el excelente vínculo que mantiene con los hermanitos de su niña, en una nota que realizó con Perfil.

"Con los hijos de Benja me llevo superbien, son divinos, supereducados, son chicos que recibieron mucho amor y eso se nota", remarcó, feliz con la "familia ensamblada" que conformó.

Casamiento en septiembre

Por otra parte, se supo que la pareja aprovechará la llegada de la primavera para ponerle el broche de oro a su relación, tras ser padres de Magnolia.

Los rumores de un casamiento secreto entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña habían surgido luego de que se conocieran fotos de la actriz vestida de blanco, en un altar, acompañada por el actor chileno y Magnolia, la hija que tuvieron ambos.

Sin embargo, el propio Benjamín se encargó de desmentir aquella boda tras informar que en realidad habían bautizado a su beba y, de paso, celebraron el cumpleaños de la "China". Ahora, lo que sí confirmó la actriz es que en esa oportunidad "fue una bendición con anillos pero no un casamiento".

"Sí, me gustaría casarme este año, ojalá, cuando vuelva la primavera, no hay fecha todavía pero sí me gustaría que sea con lindo clima", confirmó la actriz a "Los ángeles de la mañana", donde informaron que la fecha será el 21 de septiembre.

El vestido y la fiesta

Sobre el vestido y la fiesta, la "China" reveló: "Estamos viendo qué nos gusta pero seguramente será más de un vestido. Seguro sea algo íntimo, no invitar por compromiso". Al ser consultado si la fecha era el 21 de septiembre, entre risas, Vicuña lanzó: "Va por ahí".