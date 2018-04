Dura con Al Pacino y con el kirchnerismo

01/04/2018 -

Sin eufemismos, Esmeralda habló sobre la cuestionada actuación de Al Pacino en el teatro Colón, presencia a la que Darío Lopérfi do se había opuesto "muy fuertemente, porque él creía que Al Pacino tenía que venir con un espectáculo, no a hablar cualquier cosa. Un actor tiene que venir a actuar y no a hablar y encima no sé qué dijo. Todo el mundo pagó millones y millones para ir a verlo y esto es por falta de educación. Esto es por lo que pasó en estos doce años con el kirchnerismo. Fue muy difícil. Van y prefi eren pagar una entrada que vale millones y millones, pero después no van a cultivarse. Esa es la pena que sintió él. Darío quería educar a los niños que menos tenían, sacarle esos doce años de hacerles creer que los subsidios te salvaban el alma, que al tener hijo te daban plata. Yo lo recontra apoyo a Darío. No es que Darío llegó con un yet de un día para otro, llegó con ideas como la generación del 80 tuvo ideas. Acá hablás de la generación del 80 en este país y parece que hablaras de asesinos cuando han formado este país".