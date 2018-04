Fotos "Me encanta ver que en Santiago hay gente tan profunda y buena"

Santiago del Estero era una de las provincias argentinas que le faltaba conocer a Esmeralda Mitre. Y esa fue una de las razones que la impulsaron a pasar este fin de semana largo en la "Madre de Ciudades".

Empero, su presencia alimentó los rumores que tras su ruptura con Darío Lopérfido se habría relacionado sentimentalmente con el empresario santiagueño Pablo Escontrela.

Precisamente, fue Escontrela quien, la fue a buscar a ella y a su representante al aeropuerto de Santiago cuando llegó el viernes por la tarde. Esmeralda, dentro de sus actividades recreativas en nuestra ciudad, se hizo lugar para conceder una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, además de acceder a una producción fotográfica.

Esmeralda, tal como le contó a EL LIBERAL, recorrió junto con su manager, Pablo Ini, y Pablo Escontrela los principales lugares de la ciudad. Se deslumbró tanto con el Centro Cultural del Bicentenario como también con la Catedral Basílica y otros edificios coloniales y modernos que se destacan en Santiago.

Además, ayer por la tarde, disfrutó de un día de campo en una propiedad ubicada en el sur de la provincia. En tanto, hoy no se descarta que la hija del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, visite Las Termas de Río Hondo. Y ella está feliz por, tal como lo sostuvo a EL LIBERAL, esta posibilidad que tuvo de venir a Santiago. Venir a Santiago y compartir con amigos, ¿qué te dispara este tipo de lugar? Me disparan muchísimas cosas. Me emociona conocer mi país. Por ejemplo, a Santiago no lo conocía. Me emociona conocer gente nueva. Me emociona estar en mi país. Me emociona ver que la gente me recibe tan bien. Me encanta estar con amigos tan inteligentes, de ver que en Santiago hay gente tan profunda y buena. Tengo el placer, el gusto de estar en Santiago. Estoy muy feliz por cómo me recibieron, por cómo me tratan, disfrutando mucho. Ya me hicieron conocer gran parte de la ciudad (desde el Centro Cultural del Bicentenario hasta la Catedral Basílica y otros edificios públicos y posiblemente hoy vaya a Las Termas de Río Hondo). La verdad que me he sentido muy querida. Eso, para mí, es muy importante porque la vida y los años te hacen entender que no es tan fácil que la gente te trate con tanto amor. Así que espero poder trabajar algún día acá con algunas de mis obras cuando hagamos gira