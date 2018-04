El dolor, el perdón, la familia y el arte como catarsis

01/04/2018 -

En teatro, Esmeralda se destacó en roles demandantes en "Hamlet". En el clásico de Williams Shakespeare fue Ofelia. También lo hizo en "Comedias", de Samuel Becket. Dramaturgos que marcaron a fuego su vida, su existencia, su elección por el arte.

¿Shakespeare y Becket llegaron a tu vida o vos los buscaste?

Ellos llegaron a mi vida, pero también yo los busqué. No creo en las casualidades. A la primera obra (la de Becket) la busqué yo e hice una maniobra, en el buen sentido, para llegar al director y el director me la ofreció.

A "Hamlet" también la busqué. Por suerte, mi familia no me maleducó, no me da dinero para hacer obras. Tenemos ideas y los productores son los que invierten.

¿El arte fue liberador para vos?

Absolutamente. En "Hamlet" descubrí, después de años de psicoanálisis, por ejemplo, que mi abuela, que fue suicida, mi madre nunca nos mostró su sufrimiento para nada, fue muy fuerte. Cuando hice la obra me di cuenta de que había sufrido muchísimo la culpa de ver a mi madre sufrir. Luego, en "Incendios" (con Sergio Renán), como lo era mi personaje, soy una persona que busca la verdad. Por algo la vida me lo puso y Gianin (su personaje) era yo porque terminé buscando la verdad y sabiendo verdades en mi familia. Esa obra hablaba del perdón.