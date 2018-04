En junio vuelve al teatro junto con Picchio y Lanzani

01/04/2018 -

Esmeralda Mitre se tomó unas pequeñas vacaciones en Santiago antes de comenzar con los ensayos de "La reunificación de las dos Coreas", obra teatral que estrenará en junio próximo en la sala del teatro San Martín, de Buenos Aires. Y está feliz por protagonizar este texto de Joël Poomerat y trabajar con Ana María Picchio y Peter Lanzani.

"Ahora vuelvo a Buenos Aires (regresará mañana) y empiezo la obra teatral ‘La reunificación de las dos Coreas’, dirigida por Helena Triteck. Humildemente lo digo, he trabajado con los mejores directores que hubo, entre ellos Sergio Renán, Juan Carlos Gene y ahora con Triteck", resaltó Esmeralda, con inocultable orgullo, a EL LIBERAL.

Esmeralda, recordó a EL LIBERAL que a los 23 años hizo ‘Comedia’, obra de Samuel Beckett, con dirección de Miguel Guerberof. Por su labor en esta puesta fue nominada Mejor Actriz. "Es aquí donde me sentí actriz por primera vez. Me sentí actriz y me sentí aceptada y yo al sentirme aceptada me sentí aceptada por los demás. Mi aceptación propia hizo que la mirada externa cambiara hacia mí. Es decir, que yo me viera en un lugar respetado", destacó.