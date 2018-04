Le robaron $13 millones al ex piloto de TC José "Bocha" Ciantini

Fotos Le robaron 13 millones de pesos al ex piloto de TC José "Bocha" Ciantini

Hoy 11:44 -

Delincuentes violentaron las instalaciones de una empresa de Balcarce y se alzaron con un importante botín: forzaron la caja fuerte con un soplete y un taladro. Adentro había 13 millones de pesos, un monto no precisado en dólares y cheques.

El robo fue hace una semana en la empresa de la familia del ex piloto de TC José "Bocha" Ciantini, una planta de papas congeladas ubicada sobre la ruta 226.

Tras el robo, los ladrones se fueron caminando y usaron una carretilla para llevar el dinero, pero en la fuga se les cayeron fajos de dinero (unos 100 mil pesos), que fueron hallados entre unos pastizales cuando se rastrilló la zona.

Se investiga desde los trabajadores de la firma robada, perteneciente a la familia Ciantini, hasta a los empleados de la empresa de alarmas que monitorea la fábrica.

También, la Policía y la Justicia analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en la empresa, ubicada en el kilómetro 68 de la ruta 226, como las de los alrededores y el ingreso a la localidad de Balcarce, con el fin de dar con los delincuentes.

Los ladrones tenían conocimiento de que la empresa tenía un sistema de alarma, ya que ingresaron, se movieron por la misma y nunca la hicieron sonar.

Los asaltantes iluminaban las cámaras de seguridad de la firma para no ser reconocidos.

El ex piloto expresó su bronca a través de Twitter, donde publicó: "En 8 meses me asaltaron 3 veces, me siento violado, la justicia es una tortuga, la policía de la provincia impresentable, llenos de procedimientos lentos y absurdos.. sos doble víctima cuando vas a denunciar.! Lamentablemente perdí la ilusión..este país no tiene arreglo!".









En 8 meses me asaltaron 3 veces,me siento violado,la justicia es una tortuga,la policia de la provincia impresentable llenos de procedimientos lentos y absurdos..sos doble víctima cuando vas a denunciar.! Lamentablemente perdí la ilusión..este país no tiene arreglo! — jose ciantini (@JCiantini) 26 de marzo de 2018