Lanzelotta: "Todo lo que dice se lo va a tener que tragar"

En el programa de Mirtha Legrand, la mediática Natacha Jaitt apuntó contra varios famosos en relación a la causa que investiga abusos sexuales a menores en el club Independiente. Uno de los señalados, fue el ex Gran Hermano, Brian Lanzelotta.

“Estoy en la ruta yendo a trabajar cuando llegue voy a ver el programa y ahí derecho a mi abogado. Todas las mentiras y barbaridades que dice se las va a tener que tragar”, publicó el joven en sus redes sociales.





Días atrás, Marian Farjat había dejado en claro que el ex GH era amigo de Leo Cohen Arazi y estaba al tanto de ésta situación, a lo que el cantante respondió: “No tengo nada que ver en esto; ella no deja de mensajearme para volver y como no contesto, me hace esto”.