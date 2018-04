Así quedó la tabla de posiciones de la Superliga

Hoy 22:27 -

Terminada la jornada futbolera del día domingo, Boca se mantiene como único puntero de la Superliga Argentina de Fútbol, escoltado por Talleres de Córdoba. Tras el triunfo de esta tarde, la ventaja del Xeneize es de 9 puntos.

Este lunes, se disputarán los partidos de Olimpo vs. Temperley y Godoy Cruz vs. Colón, pero más allá de ello. El resultado del primer encuentro no cambiaría mucho la tabla, pero si el Sabalero le gana al Tomba podría entrar en zona de clasificación a torneos internacionales.

Así está la tabla.