FÚNEBRES | 2 de Abril de 2018

02/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Hugo Alberto Carrizo

- María Salome Juárez (Loreto)

- Juana Blanca Barraza

- Juvencio Américo Soplán

- María Dolores Retondo de Spaini

- Rosa Merarda Banegas de Torres

- Miguel Bernardino Rigali (Dpto. San Martín)

- Bonifacio Becket

- Juan Carlos Villarroel

- Alicia del Valle Trejo

- Carlos Esteban Bellido

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS DE TORRES, ROSA MERARDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposo Ángel R. Torres, sus hijos Marcela, Cepi, Andrés, Ricardo, Ramón y Soledad, hijos Pol. y nietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Los Flores. C. de Duelo: Mzna. 34 Lote 2 B. El Vinalar. Caruso Cia. Arg. de Seguros. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANEGAS DE TORRES, ROSA MERARDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Familia Abdala Coria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Soledad y a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hijos Pablo, Daniel, Graciela y Karina; sus hermanos Tita y Poroto; sobrinos, nietos, bisnietos part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Amada madre. Su hija Graciela Bravo y sus nietos Juan, Nahuel y Facundo Luna, siempre te recordaremos. Descansa ya, madre mía en el Señor.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Querida madre. Su hijo Pablo, Rubén, esposa Cristina Acuña e hijos Vanina, Claudia, Pablo, Gustavo, Mariano, siempre la recordaremos, atesorando cada momento vivido. Gracias por tanto, madre mía.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Madre mía, siempre la llevaremos en nuestro corazón. Gracias por todo el amor. Su hijo Daniel Bravo, señora Ramona, sus nietos Marín, Daniela, María, Emanuel y su bisnieta Martina.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Querida madre, siempre estarás presente en cada momento, en cada rincón de nuestro hogar. Te recordaré siempre. Su hija Karina Bravo y nieto Carlos Castellano.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Los que tienen el corazón y las manos puras, entrarán a tus atrios, Señor". Su hermana Tita López de Espeche; sus sobrinos Gabriel, Ana Carolina, y Joel Espeche; sus sobrinos políticos Sandra González y Santiago de Dios; sus sobrinos nietos Martina y Felipe Gallardo; Yamil y Valentina Espeche. Ruegan por su descanso eterno.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hermano Poroto, su hermana política Ana María, sus sobrinos Luis M. (a), Mariana (a), Rita y Anita (a), sus sobrinos políticos Diego (a), Mili (a), y Jorge, sus sobrinos nietos Agustín (a) Y Vitto(a), Julieta (a) y Mía (a), y Melina , con profundo dolor participan su fallecimiento y acompañamos a nuestros sobrinos, primos y demás fliares en estos momento de dolor. Rogamos oraciones a su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Amada hermana, siempre te llevaré en mi corazón. Su hermano Atilio Acuña y familia.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Querida abuela. Su nieta Claudia, su nieto de corazón Claudio y bisnietas Constanza, Sofía, Lucía y Cinthia; su tataranieta Lourdes. Siempre te recordarán. Que brille para ti abuela querida la luz que no tiene fin.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Abuela Blanca. Su nieto Pablo Bravo y señora Rita Díaz, te recordaremos siempre. Gracias por todo abuela. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Abuela Blanca, siempre en nuestro corazón, descansa en el Señor. Su nieta Vanina Bravo; Daniel Ávila y sus bisnietos Barby, Josefina y Bruno.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su sobrino Gabriel Espeche y familia, participan con dolor el fallecimiento de su tío. Ruegan por su descanso eterno.

BECKER, BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposa Rosa Isabel Luna; hijos Marcela, Domingo y Andrés; hijos pol. Nicolás, nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 11, casa de duelo P. L. Gallo 318, sala 2 Vip. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Señor, mi padre ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados ". Su hijo Domingo Becker, tus nietos Martin, Alexia, Boris, Nicole y Eduardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Abuelo, te fuiste así nada más. Siempre serás muy importante para mí. Te recordaré con tu guitarra, recordaré tus consejos, recordaré todo de vos, siempre con una sonrisa en mi cara, porque estoy muy segura de que eso es lo que querías. Fuiste el mejor abuelo que me podría haber dado Dios, pero a pesar de eso fuiste mi mejor amigo. Te llevaré conmigo en mi corazón y nunca me voy a olvidar de todo lo que me enseñaste. Te quiero un montón abuelo. Su nieta favorita, Maca.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Enséñame tu camino, hermano donde te has ido, que te iremos a buscar esta noche con amigos". Su hermana política Yolanda Chávez, sus sobrinos Teo, Luz y su ahijado Fausto con dolor ruegan a Dios te reciba con paz en su Reino.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Que descanses en paz. Su hermana política Noemí Oroná y sus hijos Sebastián y Lucas Luna.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gracias por las enseñanzas de la vida y momentos compartidos. Que brille la luz que no tiene fin. Su sobrino Marcelo Luna y familia.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Siempre te recordaremos con tu guitarra y tus cantos. Siempre estarás con nosotros, acompañándonos de donde sea que estés. Con mucho pesar sentiremos tu ausencia, tío. Sus sobrinos Mario, Ivana, Nico y Nahuel.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hna. política Noemí. Sus sobrinos Graciela, Pachalo, Ramon, Bochin, Mario, Joana y sobrinos nietos, participan su fallecimiento y elevan una oracion al tío querido.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Marcelo Lugones y familia acompañan al viejo amigo, a su encuentro con el Señor, rogando una oración por su eterno descanso.

BECKER, BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su amigo y colega Ing. Moris Zuaín y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Esta chacarera triste que inunda mi alma de llanto, al apagarse tu vos hermano que quise tanto". Tu cuñada Graciela Patricia Luna y su ahijado Enrique Nicolás Luna, participan con dolor su fallecimiento.

BECKER, BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gustavo Zuaín y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Andrés Pachalo Becker y su familia Silvia, Fede y Noel participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Bonifacio Becker. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Que el Señor te reciba en su Reino y cantes con sus ángeles. Sus amigos Dina Villalba y Humberto Chávez.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Tu cuñada Peti, tus sobrinos Mabel, Patri, Nora, Gonza, Valentina, y Virginia, participan con profundo dolor tu partida, tío amado.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Papi querido, has ido a encontrarte con los de arriba y nos has dejado con el dolor de tu partida y con la alegria haberte tenido todo este tiempo. Marcela, Nicolás, Ignacio, Aldana y Macarena, participan con profundo dolor su falllecimiento. Elevan oraciones. en su memoria.

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Hasta siempre querido Boni". Tus amigos, Lalo López, Nancy y sus hijos te despiden con profunda tristeza. Acompañamos a la querida familia con oraciones y pidiendo al Altísimo paz para su alma y cristiana resignación para ellos.

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Los hermanos de su yerno Nico. Miguel, Liliana, Silvia y Aurora participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su cuñada Elisa Delfina "Gringa" y su sobrino Marcelo Luna, participan con dolor su fallecimiento y sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hno. pol. Manuel Luna, sus sobrinos Gabriel Ivonne y Daniel Esteban acompañan en el dolor a su flia., y elevan oraciones en su memoria.

BELLIDO, CARLOS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus padres Carlos y Miriam Bellido; sus hermanos Jorge, Carla, Héctor, José Luis, Estefanía, Amelia, Claudia; sus tíos Carlos Bellido, Teresa Vega y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

IBARRA, DARÍO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Sexto Medina, Carlos Leguizamón, Domingo Leguizamón, René Acuña, Liliana Campos, Miguel Luna, Pedro Saavedra, Gido Palavecino y Olegario Hernández acompañan a su hijo Rudy en tan doloroso momento.

PEDRAZA DE ARGAÑARAZ, CARMEN CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Cristina Leverone despide con gran pesar a la querida Catalina, rogando al Señor Resucitado que reserve para ella un hermoso lugar de amor, luz y paz.

PEDRAZA DE ARGAÑARAZ, CARMEN CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía, sus hijos Eugenia, Olegario y Juan José participan su fallecimiento. Acompañan a su hija Inés en este doloroso momento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hermanos Hector Edmundo Retondo, Luisa Hallak de Retondo sus sobrinos Pablo Gabriel Retondo, Constanza Ponsa Matach de Retondo, Marta Elena Retondo y Mariana Retondo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus sobrinas Maria José y Maria Esther Retondo, y sobrinos nietos Maximo, Juan Cruz, Constanza, Justiniano y Ernestina. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Arq. Daniel Rizo Patrón y Olga Giménez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Dr. Héctor Retondo y Dra. Luisa Hallak.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Amigas de su hijo Sebastián; Marcela y Liliana Sánchez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Jesús resucitó y te llevó a su Reino de amor y paz". Moris Zuain, Teresita Carabajal, sus hijos Luis, Omar, Gustavo, Eugenia, Roxana y sus respectivas flias., participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ana María Sobrero de Simón, sus hijos Pedro, Roly, Jorge y Manuel con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Pedro Eugenio Simón, participa con inmenso dolor de la Pascua de su Maestra y amiga Lolita, una mente brillante que desde hoy nos iluminará desde el más allá. Que descanses en Paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Houda Arja de Zemán y sus hijos Marcia y Martin Rojas, Claudia, Sandra y Juan Zemán, nietos Juan, Maria y Loris Zemán, Facundo y Gonzalo Rojas, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex vecina y entrañable amiga y acompañan a su esposo Alberto y a sus hijos Sebastián y Damián y sus respectivas familias en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El Dr. Francisco Cavallotti y Dra. Nora Tagliapietra de Cavallotti, participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada amiga. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus amigos de la infancia Celia Elisa Saín y Antonio Francisco Saín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que Dios te tenga en la Gloria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Josefina Macedo Ruiz, su esposo Antonio Sereno y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Lolita y ruegan al Señor de a su alma el descanso eterno ¡Nunca te olvidaremos!

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano de Suffloni participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Teresa Benévole de Gauna y familia despiden a su amiga Lolita y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Bienaventurados, los puros y humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". María Argentina Weyenberg participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a todos sus familiares. Descansa en paz Lolita.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Jorge, Malena y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Marilí Pinto y sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Lolita querida, hermana espiritual siempre estarás presente en nuestros corazones. Celia Ruiz Vda. de Afur, sus hijos María Celia, Alejandra, Roberto, Benjamín, Corina, Luciana y Gabriela Afur y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a sus seres queridos, ante tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Silvia Abalovich participa con dolor el fallecimiento de su amiga Lolita y ruega que brille para ella la luz que no tiene fin.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su ahijada Luciana Estela Afur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Leonilde Seva de Isorni, sus hijas Marcela, Alexia, y Giovana y sus familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de tan irreparable pérdida.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Lolita partiste de este mundo dejando huellas muy profundas en todos los que te conocimos. Hoy sufrimos una gran pérdida por tus cualidades personales, excelente profesional, esposa, madre, amiga. Se despiden con gran dolor María Susana Laitán, sus hijos Victoria, y Nicolás Morales Ibáñez, Clarisa y Eduardo Betbeder Laitán .

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Carlos Enrique Cheeín e Irene Coroleu y sus hijos Diego, Mónica, Virginia y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Victorio Mariot, su esposa Marta Russe, sus hijos Adriana, Daniela y Mariela participan con profundo dolor de su fallecimiento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Luis Ricardo Araujo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (Lolita) (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El Cielo está lleno de valientes, hoy una gran mujer llegó, a ese lugar, donde reina la luz, la paz y la vida eterna. Amén. Los hijos de Pilo Díaz Roldán y sus respectivas familias.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. En este día de Pascuas, en que Dios Padre ha recibido con beneplácito el sacrificio Redentor de su hijo, reconciliando cielo y tierra, encomendamos a nuestra amiga, Dra. Lolita, que partió en busca de la paz eterna y el gozo de su presencia. La Flia Díaz Roldán de Sinchi Caña, Dpto. Choya participan con profundo dolor, su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Luis Díaz, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lolita y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Mariela Nassif, su esposo Sebastián Sayago, sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Elisa Alaimo de Salomón y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Mi querida abogada y amiga, hasta el cielo lloró en el día de tu partida hacia el reino celestial. Defensora de la verdad y de la justicia. Maravillosa como profesional y como persona. Dios te tenga a su lado, tu recuerdo permanecerá en nuestros corazones para siempre".

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Ex Docente del Departamento Académico de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Dolores Retondo de Spaini, de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Ex Docente del Departamento Académico de Agrimensura, Dolores Retondo de Spaini, de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Susana Spaini, sus hijos Teresa y Lucas, y su nieto Manuel, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gustavo Zuain y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Alejandro Manzur y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Seba. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Luis Bahamondez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Querida Lolita: que Dios te tenga en la Gloria en el día de la resurrección, que le dé resignación a tu esposo Alberto, tus hijos, tu hermano Edmundo. Ruegan oraciones en tu querida memoria. Marta Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel.

ROJAS, YÉSICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañeros de Fútbol de su esposo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOPLÁN, JUVENCIO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hijos Claudio, Américo, Egidio, Cristina, José y Oscar; nueras Josefa, Rosa, Mari, Mirna; sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/4/18|. Su hermana Elda Beatriz Trejo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/4/18|. Su hermano Marino Trejo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/4/18|. Su hermano Ramón Aníbal Trejo y Ana Villagra de Trejo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/4/18|. Su hermano José Rodolfo Trejo, su hermana policía Lidia Pellene de Trejo y su sobrinos José Rodolfo Trejo Pellene participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hermanos: Mario, Elda Beatriz, Marino, Ramón Aníbal, María Nilda y José Rodolfo y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/4/18|. Los hermanos políticos de su hermano José Rodolfo: Julio, Valle, Blanca, Jorge, Berta, Margarita Gómez e hijos y Lilí Pellene participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARROEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposa Vanesa Flamenco, sus hijos Carla, Daniela, Jesica, Iván, Lucas y Matias, su nieto Dilan, su hermana Maria Rosa y sus respectivas familias, Villarroel, Flamenco y Bazan, sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ ROLDÁN, LUIS ROBERTO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/15|. El tiempo no se detiene, solo los recuerdos. Un jueves santo, se callaron los pinceles de aquel que soñaba de su nostálgica niñez y juventud, y hoy el silencio inunda en cada uno de los que quedaron. Su soñador está de viaje eterno, hoy pinta estrellas y soles donde habita la divinidad del Señor, por eso en cada noche una estrella brilla más que antes, por la magia de sus pinceles. En este silencioso tiempo tu corazón bondadoso y gestos burlones están presentes en cada reunión. Mirar el Cielo y saber que ahí habita tu alma, bohemia, bendecida por nuestro Creador, nos hace seguidores de tus huellas. Siempre vivirás en cada uno de los que te amamos ¡¡¡Papá!!! Tus hijos respectivas y familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

RICARTE, JUAN RAMÓN GUIDO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/18|. Su esposa Josefina Rodríguez, sus hijos Juan, Nadia y Nicolás; sus nietos Tizi, Benja y Kiara invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA TEODOLINDA (Posa) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/16|. "El que cree en mí vivirá para siempre. Gracias madre por la fe vivida en la entrega cotidiana con el deseo y el propósito de conducir a tu familia según la voluntad de Dios. Gracias te da tu hijo Eduardo por haberme criado con humildad, con sencillez y templanza, gracias por formarme, fuerte como el acero de Zapla bien formado y bien templado. Gracias madre mía, y espero reencontrarnos nuevamente. También te doy gracias de aquel día que me has llevado a la iglesia de la mano y entregarme a Cristo y decirle aquí traigo a mi hijo para que te cante a tu amor, a tu dulzura y a tu madre divina la virgen María. Siempre te voy a estar agradecido por esto y por todo lo que has hecho por mi y espero no defraudarte ahora, mañana y nunca y espero volver a encontrarme con vos y toda tu familia, Toma y María Josefa, tus padres, pero yo espero hacerlo cuando sea muy viejito porque tengo muchas cosas por hacer, cosas que agradan a Dios y vos y por siempre agradecidos". Tus hijos Ricardo, Oscar, Josefa, Maico, Kevin, nietos y demás familiares invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Bº Libertad, al cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

SALTO, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/04|. Padre amado, aceptamos tu partida y te recuperamos en el recuerdo para que nos sigas acompañando con la alegría de todo lo vivido. Tus hijos Maro y René con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy, al cumplirse un aniversario más de su fallecimiento, en la Catedral basílica a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Querido Gringuito, hoy cumples ocho años de tu inesperada partida al Reino de Dios, siempre estarás presente en el corazón de quienes te amamos, tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LLORENTE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones. Descansa en paz. Su hermano Cacho, su cuñada Chicha, sobrinos Dorys, Francisco, Mariano y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLORENTE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Tu partida me dejó un gran dolor, pero también se que estás en un lugar mejor. Solo el tiempo sanará este dolor que me dejaste. Tengo un ángel en el cielo guía. Su ahijado Mathías, Yanina, Barbarita, Baltasar Llorente participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Querida Janet: Hoy ya no estás con nosotros sin embargo no podemos dejar de pensar en lo afortunados que fuimos, el haberte tenido y compartido momentos tan únicos e inolvidables. Gracias por haber sido una esposa, madre y abuela ejemplar. Te recordamos con infinito amor y te llevamos en nuestros corazones. Tu esposo Enrique Chicho Aboslaiman, sus hijos Ricarod y flia; Enresti y flia; Jachy y flia; invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parrroquia Cristo Rey, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

TORRES DE ROMANO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/08|. Tu vida marcada por el amor, la bondad, el respeto y la dedicación es el recuerdo presente y atesorado en nuestros corazones. El dolor y la tristeza son calmados porque tu alma está con el Señor. Te amamos y te extrañamos mucho má...Su esposo Ricardo, su hija Carina y sus hijos Ricardo y Facundo; su madre, hermanos, hermanos políticos y sobrinos, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Su esposa Gloria Sayago, sus hijos Walter, Sonia y Hugo, H. pol Ivana y Andrea, sus nietos Juan, Nahuel, Lautaro, Candela y Sebastián, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Los Flores.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DÍAZ, CELIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. La comunidad educativa de la Esc. C:C: de Méndez Casariego, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del colega de la casa Prof. Manuel Orlando Cardozo y tía de la preceptora Prof. Carina Simán. Ruegan oraciones en su memoria. Frias.

DÍAZ, CELIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Coti Sabagh y sus hijos Pablo, Leticia, Betiana y Ana participan el fallecimiento de su vecina y amiga y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

JUÁREZ, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Sus hijos Ariel y Marcelo Valle, su esposo Alberto Coronel, hijas pol. Nilda y Roxana, sus nietos Joel, Jasan, Fabricio, Elías, Melina y Alex, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Noria Dpto. Loreto- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposa Gladis Margarita Fernández, sus hijos Gabriela, Silvina, Miguel y Maria Luz, sus hijos políticos, Héctor, Daniel y Nicolas participan con inmenso dolor su partida a los brazos del Señor Jesús y nuestra madre Maria y elevan oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Taboada Dpto. San Martín. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dios te recibirá en su Gloria con un fuerte abrazo. Dino querido!. Su hermana María Irene Rigali, sus sobrinos Levi Rigali, Federico y Candelaria Rigali. Sus restos serán hoy a las 10 inhumados en el cementerio de Taboada, Dpto. San Martín.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Abuelo querido, tu sabiduría, rectitud, respeto, esfuerzo, sacrificio y esa gran capacidad de demostrar tu amor por nosotros, nos acompañarán siempre por el resto de nuestras vidas. Sus nietos David, Ana Victoria, Gabriel, Florencia y Sofía Depompa; Camila Rigali Ponti, Nahuel Rigali y Lisandro Rigali; Letizia y Patricio Sarsfield Rigali; sus nietos políticos Gisela, Francisco y Emilia; sus bisnietos Lar, Salvador y Sabrina.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Hermano querido, te vamos a extrañar mucho, siempre te recordaremos por esos gratos momentos vividos. Su hermano político José Rosales, sus hijas y sus nietas de San Nicolás, Bs. As.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hermana política Olga Fernández y flia. De ciudad Autónoma de Bs. As. Sabemos que la muerte es solo el paso a la Nueva Vida y en esa Fe que predicamos, te decimos hasta pronto Dino.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su hermana política Ortencia Fernández y flia. De Balcarce, Pcia. de Bs. As. Todas mis oraciones puestas en tu alma querido Dino, y nuestro fuerte abrazo a toda la familia.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Tío Dino, te fuiste a reunirte con tus hermanos que eran tan unidos, tan divertidos y que se demostraban siempre cuanto te amaban. Sus sobrinos Liliana, Raúl y Mauricio Rigali de San Nicolás Bs. As.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus sobrinos políticos Martínez Fernández y Rojas Fernández de Rafaela Santa Fe, desde aquí acompañamos con dolor a toda la familia.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su sobrino Alexis Ulik Chicho y familia participan con gran dolor el fallecimiento del querido tío Dino, desde Catamarca.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus amigos: Juan Carlos y Aurora Aibar y familia de la ciudad de La Banda. La tristeza y angustia nos invade por la partida de nuestro querido amigo Don Dino Rigali, acompañamos a doña Gladis y a sus hijos, orando por su resignación ante semejante pérdida.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Socios de la Asociación de Fomento Comunal, Villa Quebrachos, Dpto. Quebrachos, lamentamos el fallecimiento de Don Dino, y acompañamos en su dolor a toda la familia Rigali Fernández. Con todo respeto y cariño, mucha fuerza!

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Reciban nuestro más profundo pesar ante este fallecimiento, que nos enluta a todos en este viejo pueblo de Villa Quebrachos. Sus amigos familias: Serrano, Sarria, Oroná, Perea, Cejas, Ledesma, Sánchez, Velásquez, Flores, Barraza, Espíndola, Londero, Lazarte, Vera, Herrera, Galeano y Peralta, Dto. Quebrachos.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Familia Oroná de Sumampa, Dpto. Quebrachos. Don Dino, era alguien muy especial en estas pocas palabras, lo vamos a describir ¡Que amigo! Gracias a la vida por haberlo conocido, a la familia queremos decirle que estamos completamente seguros que los seguirá acompañando donde estén dándoles su protección y amor.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus amigos Anabella Pereyra y Juan Navarro de Anisacate Córdoba. Acompañamos a toda la familia en ese difícil momento.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su comadre Balvina Antonia Coronel y familia participan y acompañan a esta querida familia de Taboada.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Con inmenso dolor te despedimos Dino. Sus amigos del Acopio Beltrán de Aceitera General Deheza.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sergio Barragán, Pablo Barragán y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Luis Ricardo Araujo, su esposa Ester Soler, sus hijos Macarena y Lisandro participan con profundo dolor de su fallecimiento.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la Docente de los Departamentos Académicos de Electricidad y Mecánica de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Silvina Lujan Rigali, de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Los amigos de su hija Silvina: María Isabel Castro y Enrique Alfonso Lascano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BANEGAS DE SARQUICIÁN, MARÍA RAMONA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/13|. Mami, estás permanentemente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, hoy cumples 5 años de tu partida al Reino Celestial; fuiste ejemplo de vida... fuerte, luchadora, dominante, inteligente. Te recuerdan con mucho amor. Tus hijos Susy, Hilda, Neme, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.