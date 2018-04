No todos podían donar sangre

02/04/2018 -

De las numerosas actas recabadas por Ariel Corvalán surgen datos tan emocionantes como curiosos. Por ejemplo: "La Escuela Nº 757 de Quebrada Esquina respondiendo a este llamado inscribió a 45 personas como dadores voluntarios de sangre. Además, por nota, el director Macario Chávez informaba que se enviaba dinero, donado por alumnos y vecinos con destino al Fondo Patriótico. La suma ascendía a 143.500 pesos ley" y es sabido que el interior santiagueño no se caracteriza por la abundancia en general. Zona de éxodo Sin embargo, "la directora de la Escuela Nº 369 del paraje Los Cercos envió una nota al presidente de la comisión departamental expresando su solidaridad ante la situación que vivía el país. También remitió lista de posibles dadores de sangre integrado por la directora, una maestra y un vecino. Aclaraba que en la localidad, zona de éxodo, no quedaban personas del sexo masculino, solo mujeres y niños, quienes no se encontraban en condiciones de donar. Agregaba que "esta nómina no se iba a modificar y no surgirán nuevos dadores hasta tanto no regresen los varones de las cosechas". Asimismo recalca que la primera de la lista, Liliana Domínguez de Layús, "se encuentra en estado avanzado de gravidez, lo que imposibilita su ayuda en este momento, pero no descarta para el futuro". Del mismo modo, sucedió en establecimientos cercanos como la Escuela Nº 805, de Tusca Bajada, cuyos padres de familia se encontraban en la provincia de Chaco; y en la Escuela Nº 769, de Villa Mercedes, cuyas familias estaban "afectadas por éxodo a la cosecha de poroto".