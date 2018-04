Sigue hoy el Torneo Apertura

02/04/2018 -

Hoy proseguirá el Apertura 2018, con estos juegos. En L. Tennis: 8, C. Docente vs. Círculo (M); 9, Lugus vs. Old Lions Azul (5º); 10.20, Lugus vs. Sec (I); 11, Misky vs. L. Tennis Bco (7º). 15.30, Lugus B vs. E. Roja (I); 16.30, C. Córdoba vs. Old Lions (1ºC); 18, L. Tennis vs. E. Roja (1ºC); 19.30, Lugus vs. U. y Juventud (1ºC). En Old Lions: 8, Mishkylas vs. Misky (M); 9, U. y Juventud (5º); 10.20, C. Córdoba vs. Old Lions (M); 11.20, L. Tennis Rojo vs. C. Córdoba (7º); 16, C. del Docente vs. Lawn Tennis (I) y 16, Casa del Docente vs. Sehc (1ºC).