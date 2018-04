Fotos "Este grupo de jugadores siempre deja todo"

El empate dejó sensaciones encontradas para Arnaldo Sialle, entrenador de Mitre. "No es lo que nosotros buscábamos, pero por como se presentó el partido, sobre todo en el segundo tiempo, que se había trabado y estaba muy disputado y había empezado a imponerse la desesperanza y la desazón de no poderlo empatar, nos deja un sabor grato conseguirlo sobre el final", explicó. Y ante la pregunta sobre si se va conforme, fue claro y elogió a sus dirigidos: "No, conforme me voy cuando ganamos. Era lo que salimos a buscar. Después, como se desarrolló el partido, no me voy ni mal ni bien. Me voy con la certeza de que este grupo de jugadores siempre deja todo, hasta el último minuto. Siempre hay esperanza de poder revertir algo". "Cacho" destacó el primer tiempo de su equipo. "Yo creo que en el primer tiempo tuvimos chances como para convertir. Más allá de que nos fuimos perdiendo, fuimos los que generamos juego y situaciones, nos faltó convertir", afirmó. También tuvo palabras de elogio para el rival. "Quilmes tiene buenos jugadores, no lo voy a descubrir yo. Y jugadores que tienen mil batallas en el lomo y no se asustan. Entonces estaba difícil, el segundo tiempo estaba difícil y ellos lo disputaron bien, pero por suerte esto dura 90 minutos", señaló. Sobre la jugada del empate, en la que Moisés llegó a posición de centrodelantero, dijo: "Eran los últimos minutos y empiezan los manotazos de ahogado. Tenes que terminar las jugadas en el área, tratar de que pase lo que pasó porque no era momento ya de hilvanar porque se terminaba el partido". Consultado sobre si el punto fue un premio a la insistencia, respondió: "Puede ser, de todas maneras me parece que no era justo perder hoy. No era lo que buscábamos, pero como se dio el partido y sobre todo en el minuto que se dio el empate está bastante bien". Sialle hizo hincapié en la paridad de la B Nacional y los quilates de sus rivales. "Hay que tener en cuenta contra quien jugamos. Mitre es un equipo recién ascendido y le juega de igual a igual a estos equipos que vienen de primera división", indicó. "El torneo es parejo porque cualquiera le gana a cualquiera. Quilmes le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y perdió de local con All Boys. Y hoy casi se lleva un triunfo. Esto es así. Hay mucha paridad y en los momentos calientes pasa cualquier cosa", agregó. Sobre el rival que se viene, opinó: "También es un buen equipo Sarmiento. Son equipos que se arman para ascender, con jugadores de jerarquía. Pero nosotros demostramos que en cualquier cancha podemos jugar de igual a igual. Trataremos de seguir así".