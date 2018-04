"Tévez sabe que el que decide dónde juega soy yo"

Fotos MOMENTO. Barros Schelotto se refirió a la posición de Tévez en cancha, tras las declaraciones del "Apache."

02/04/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, le respondió ayer a Carlos Tévez, que públicamente le había pedido en la semana que quería "jugar de enganche", por la misma vía, al advertirle que él es "quien decide" y que eso el "Apache" lo "tiene muy claro".

"El festejo mío en el gol del triunfo de Pablo Pérez sobre la hora fue tan efusivo porque con eso dimos un gran paso hacia el título, y porque en ese momento fue cuando encontramos la eficacia que no tuvimos pero merecíamos tener. Me desahogué porque siempre estuvimos bien parados y Talleres no contó con situaciones de gol", comenzó a explicar el "Mellizo"’ en una conferencia de prensa post partido en la que habló ‘de todo’.

"El tanto de ellos llegó por un rebote en una pelota parada, pero nosotros planificamos muy bien el encuentro. El otro día sí que nos hicieron un gol de jugada directa de pelota parada", aclaró en referencia al gol de Javier Toledo, de Atlético Tucumán.

Y sobre la tercera definición consecutiva sobre la hora indicó que este partido "fue similar a los de Tigre y Atlético Tucumán, en que los rivales se defendían y Boca pudo anotarles sobre el final como hoy".

Con Tigre ganó el ‘Xeneize’ 2 a 1 con gol de Leonardo Jara tras otra asistencia de Ramón Ábila como la de hoy a Pablo Pérez, y ante Atlético Tucumán fue 1 a 1 con anotación de Walter Bou, el que hizo el primero de esta tarde.

"Y en cuanto a lo que dijo Tévez, él tiene claro que el técnico soy yo y tiene muy claro eso, porque soy el que decide", aclaró sobre el "Apache", quien en la semana había hecho una manifestación pública sobre sus deseos de ‘jugar de enganche’.

"Tevez lleva 12 días de recuperación y el desgarro lleva 28, así que veremos cuándo está a disposición", completó sus referencias sobre el ex Juventus.

Y respecto de la ‘visita’ de la barrabrava al plantel durante la semana, Barros Schelotto le respondió con contundencia a la consulta de Télam: "Preguntale a los de seguridad del club, porque yo no los dejé entrar".

Después de la derrota con River en la definición de la Supercopa Argentina, también Barros Schelotto respondió con munición gruesa. "Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron", les devolvió ‘gentilezas’ a algunos ex jugadores ‘xeneizes’ como José Basualdo y Mauricio Serna que pusieron en tela de juicio sus decisiones por TV. "El miércoles y el sábado vamos a sufrir otra vez" , vaticinó en la despedida, como para no dar nada por sentado respecto del futuro inmediato de Boca en la Libertadores y la Superliga.