Fotos Trepan por los techos y roban a empresario $ 660.000, entre dólares y moneda nacional

02/04/2018 -

Un botín cercano a los $ 660.000 se llevaron de la propiedad de un empresario -identificado como Ramiro Montoto- ayer a la madrugada, en el este de la ciudad, mientras la familia no se encontraba, según revelaron las fuentes policiales consultadas. Pese al hermetismo impuesto a la causa por el fiscal Julio Carmelo Vidal, se sabe que el "golpe" fue descubierto cerca de las 6 de la mañana, pero sin que aún haya precisiones sobre el horario de su concreción. La victima es un conocido empresario de 42 años, con residencia en el Bº Parque, de la ciudad Capital. Treparon por los techos Él o los delincuentes habrían trepado por los techos del inmueble, para lograr ingresar y tener dominio pleno de todas las instalaciones. Después de inspeccionar en las habitaciones, comedor, living y otras áreas, los maleantes dieron con 30.000 dólares y $ 60.000, totalizando un monto cercano a los $ 660.000. Ello representaba el balance provisorio del damnificado, quien no descartaría que el botín incluya otros objetos personales. Rápido, el fiscal habría afectado a personal de la División Investigaciones, cuyos efectivos reconstruirán la historia, valiéndose de testimoniales y tecnología. Como el damnificado dijo no sospechar de nadie, la policía indagará en el entorno y los expertos en informática trabajarían con cámaras internas y externas. En efecto, los investigadores depositan su confianza en cámaras de seguridad, de los vecinos, que habrían captado movimientos sugestivos; tanto ayer, como días anteriores. También la Fiscalía facultó a personal de la División Criminalística para intervenir en las investigaciones pertinentes. Los funcionarios ayer habrían efectuado pericias en la vivienda, en busca de huellas u otras pruebas científicas que contribuyan a la identificación de los autores del golpe.