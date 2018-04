Donda: "No me imagino con Cristina"

02/04/2018 -

La diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, remarcó que no se imagina "compartiendo un espacio" electoral con la expresidenta Cristina Kirchner y consideró que la líder de Unidad Ciudadana "representa una oportunidad perdida para el país".

"La verdad es que yo hoy no me imagino compartiendo un espacio político con una mujer que representa una oportunidad perdida para nuestro país. Ese proceso político fue una oportunidad perdida, porque la Argentina creció a tasas chinas y perdimos la oportunidad de construir un país más justo: seguimos teniendo un 30% de pobreza, y eso es resultado de una mala administración, de confundir asistencialismo con modificación del sistema productivo", explicó la legisladora.

En diálogo con Radio Milenium, aclaró que no considera que no se haya hecho nada bueno durante el kirchnerismo, y puso como ejemplo la ampliación de las jubilaciones, pero afirmó que "no se discutieron los pilares básicos del modelo neoliberal", según indicó.