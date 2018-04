Se abre una nueva etapa de investigación para el ARA San Juan

Fotos NAVE. El 15 de noviembre fue la última comunicación de la nave.

02/04/2018 -

La Comisión Bicameral del Congreso que empezará a investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan a partir de este mes, se sumará a los otros dos poderes el Ejecutivo y el Judicial que, desde el 15 de noviembre cuando la nave tuvo su última comunicación, tratan de dilucidar las causas del hundimiento y la desaparición de la nave.

Por el momento se acumularon más hipótesis y reclamos de los familiares que certezas sobre la última etapa y el final de la nave con 44 tripulantes a bordo.

Durante las próximas dos semanas la jueza Marta Yáñez tomará declaración a integrantes jerárquicos de la Armada, entre ellos al ex jefe de la fuerza Marcelo Srur. La serie comenzará el miércoles y jueves con los capitanes de Navío y ex comandantes del submarino Eduardo Yrigoyen y Ernesto Blanco. El 11 de abril será el turno de Guillermo Attis -titular de la Base Mar del Plata- y el día siguiente de Srur. Ya habían prestado testimonio el enfermero Ramiro Pérez y el electricista César Figueroa, entre otros integrantes de la tripulación habitual del San Juan que por diferentes motivos no estuvieron afectados a la última misión.

A su vez, por el lado del Ejecutivo, se abrió un sumario interno de la Armada para establecer responsabilidades administrativas señaló al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo -comandante de Adiestramiento y Alistamiento- y al capitán de navío Claudio Villamide -comandante de la Fuerza de Submarinos- como "presuntos infractores por arriesgar la integridad física de sus subordinados" por no impedir que el submarino navegase tras las "severas anomalías detectadas". El ministro de Defensa Oscar Aguad será citado por la Comisión.