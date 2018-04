El miércoles tendrá acción la Liga de las Instituciones

02/04/2018 -

CHOYA, Choya (C) El estadio del Parque Municipal de Frías recibirá las alternativas del quinto capítulo perteneciente a la Liga de las Instituciones de la "Ciudad de la Amistad". Esta fecha dará inicio el miércoles desde las 20 y tendrá el siguiente orden: Tránsito vs. Bancarios; Aoma vs. Hípico; Técnica vs. Polideportivo; La Bio vs. Obras; Panaderos vs. Policía y a última hora se producirá el enfrentamiento de Loma Negra vs. Comercio. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a los equipos de Polideportivo y Loma Negra con 12 puntos. Luego se ubican Panaderos y Obras con 10; Hípico, Tránsito y La Bio 9; Técnica, Policía y Aoma 4; Comercio 3 y cierra la general el representante de Bancarios, con tan solo un punto.