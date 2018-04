"Santas Pascuas... déme la bendición", una ancestral costumbre infantil

02/04/2018 -

AÑATUYA, General Taboada (C) Cientos de niños poblaron las calles de Añatuya. "Hay que salir tempranito, a las seis podemos arrancar". "No, chango, mejor a las siete". "Mirá que si vamos temprano, más vamos a juntar"... Ese fue la noche del sábado el diálogo de unos niños en el barrio Manzione, mientras programaban el recorrido de Pascuas. Y así lo hicieron. Temprano tomaron sus bolsitas de plástico y salieron a caminar los barrios. "Al centro hay que ir después de las ocho, esa hora abren los negocios". "Sí, podemos empezar por la casa de esa señora que el año pasado nos dio empanadillas, te acuerdas?". Así, la inocencia de una antigua tradición ganó las calles de la ciudad. Algunos tímidos, otros más osados, golpean las manos o las puertas; los dueños de casa ya saben que pasarán, por eso la noche anterior ya preparan golosinas, facturas, rosquetes, empanadillas. Es más, algunos niños hasta tienen la suerte de recibir algunos juguetes. "Como sabemos que van a venir, preparamos las bolsitas con caramelos, chupetines, galletitas y chizitos. Siempre andan en grupos de entre 15 o 20", cuenta Don Carlos, un comerciante del barrio Obrero. "Santas Pascuas... déme su bendición", se apresuran casi al unísono a decir cuando les abren las puertas. "Ehh... chicos, cómo no vinieron más temprano, ya han pasado otros y les dimos todo", (bromea un vecino mientras mira cómplice a su esposa). "Has visto? Yo te he dicho que teníamos que salir más temprano", se recriminan los pequeños, que luego suspiran aliviados al recibir "la bendición" de los dueños de casa. Nadie sabe exactamente cuándo nació esta costumbre. Lo que sí está claro es que en los pueblos del interior se mantiene viva, pese a los avances de las nuevas modas. Los niños salen a recorrer los barrios y tras pedir la bendición reciben la señal de la cruz en sus frentes y un obsequio, que guardan presurosos en sus bolsitas. Al terminar el recorrido, cerca del mediodía, los integrantes de cada grupo se reúnen, y si lo acordaron antes, reparten en iguales proporciones lo recibido (descontando lo que ya comieron), y cada uno vuelve contento a su hogar. Hasta la próxima Pascua.