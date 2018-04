La Escuela Técnica Nº 5 inició los festejos por sus 70 años de existencia

Fotos AGENDA. Al menos un evento por mes será organizado hasta noviembre como parte de las actividades relacionadas con este acontecimiento.

02/04/2018 -

FRÍAS, Choya (C). La Escuela Técnica Nº 5 Dr. Ramón Carrillo vivió el inicio de lo que será un año memorable para esta casa de estudios. Con un abrazo simbólico iniciaron así los festejos por el 70º aniversario del que participaron docentes y ex docentes, alumnos y ex alumnos y también invitados especiales, quienes luego compartieron un desayuno de camaradería.

El actual rector de esta prestigiosa institución friense, Prof. Esteban Cajal, dijo que toda la comunidad escolar de la ET Nº 5 "está viviendo un momento de mucha felicidad porque se han sentido muy acompañados por alumnos, ex docentes y padres así como también autoridades locales y provinciales que han estado presentes en el abrazo".

Agregó: "Sinceramente muchas gracias para todas las manifestaciones de afecto hacia esta escuela que hemos recibido, porque son mensajes que llenan el alma y que a la vez nos llevan a decir que estamos en el buen camino institucional".

La máxima autoridad de la entidad remarcó además que "en estos 70 años ha pasado mucha gente por las aulas que han dejado su impronta personal y de trabajo, y para nosotros como una escuela que se encuentra inmersa en un contexto social cambiante, tratamos de seguir manteniendo esa esencia, pero lógicamente adaptándose a las necesidades y estructuras de trabajo que requieren la educación de hoy".

Finalmente adelantó que para el mes de mayo se realizará una muestra fotográfica, en julio se organizará una Marcha de las Antorchas, en septiembre se realizará una jornada aeróbica, además de la misa, remodelación del monolito ubicado en el cementerio San Agustín y culminará con un fogón en la escuela en el mes de noviembre como parte de las actividades relacionadas con los 70 años.